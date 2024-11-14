شهادة تقدير من وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للقاهرة لاستضافتها المنتدى الحضري

تلقت محافظة القاهرة شهادة تقدير من أناكلولديا روسباخ وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الهابيتات تقديرًا للدعم الاستثنائي والمساهمة القيمة التي قدمتها محافظة القاهرة كأحد المنظمين للدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي التى انعقدت فى الفترة من ٤ إلى ٨ نوفمبر ٢٠٢٤ بالقاهرة.

وأشار الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة إلى أن المنتدى الحضرى العالمى الذى عقد بالقاهرة حقق رقمًا قياسيًا غير مسبوق من حيث الحضور والمشاركة من مختلف دول العالم، وأسهم اختيار انعقاد المنتدى في مدينة القاهرة بشكل كبير في نجاحه، لما تزخر به المدينة من ثقل في مجال التنمية الحضرية والتراث.

وأضاف محافظ القاهرة أن كافة أجهزة الدولة عملت معًا لإنجاح المنتدى بالشكل اللائق بمصر إقليميًا ودوليًا.