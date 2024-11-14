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أخبار مصر

شهادة تقدير من وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للقاهرة لاستضافتها المنتدى الحضري

شهادة تقدير، فيتو
شهادة تقدير، فيتو

تلقت محافظة القاهرة شهادة تقدير من أناكلولديا روسباخ وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الهابيتات تقديرًا للدعم الاستثنائي والمساهمة القيمة التي قدمتها محافظة القاهرة كأحد المنظمين للدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي التى انعقدت فى الفترة من ٤ إلى ٨ نوفمبر ٢٠٢٤ بالقاهرة.

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وأشار الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة إلى أن المنتدى الحضرى العالمى الذى عقد بالقاهرة حقق رقمًا قياسيًا غير مسبوق من حيث الحضور والمشاركة من مختلف دول العالم، وأسهم اختيار انعقاد المنتدى في مدينة القاهرة بشكل كبير في نجاحه، لما تزخر به المدينة من ثقل في مجال التنمية الحضرية والتراث.

وأضاف محافظ القاهرة أن كافة أجهزة الدولة عملت معًا لإنجاح المنتدى بالشكل اللائق بمصر إقليميًا ودوليًا.

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إبراهيم صابر محافظ القاهرة الأمين العام للأمم المتحدة المنتدى الحضرى العالمى برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الهابيتات

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