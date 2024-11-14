شهادة تقدير من وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للقاهرة لاستضافتها المنتدى الحضري
تلقت محافظة القاهرة شهادة تقدير من أناكلولديا روسباخ وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الهابيتات تقديرًا للدعم الاستثنائي والمساهمة القيمة التي قدمتها محافظة القاهرة كأحد المنظمين للدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي التى انعقدت فى الفترة من ٤ إلى ٨ نوفمبر ٢٠٢٤ بالقاهرة.
وأشار الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة إلى أن المنتدى الحضرى العالمى الذى عقد بالقاهرة حقق رقمًا قياسيًا غير مسبوق من حيث الحضور والمشاركة من مختلف دول العالم، وأسهم اختيار انعقاد المنتدى في مدينة القاهرة بشكل كبير في نجاحه، لما تزخر به المدينة من ثقل في مجال التنمية الحضرية والتراث.
وأضاف محافظ القاهرة أن كافة أجهزة الدولة عملت معًا لإنجاح المنتدى بالشكل اللائق بمصر إقليميًا ودوليًا.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.