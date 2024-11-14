محافظ البحيرة تستقبل رئيسي مجلس إدارة البورصة المصرية وجامعة دمنهور

استقبلت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة بمكتبها بديوان عام المحافظة، أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، والدكتور إلهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور وذلك بحضور الدكتور حازم الديب - نائب محافظ البحيرة.

فتح أفاقا للتوعية والتثقيف المالي والاقتصادى

ورحبت المحافظ بالحضور مؤكدة على دور البورصة المصرية فى الاقتصاد الوطنى وفتح افاقا للتوعية والتثقيف المالي والاقتصادى، وإعطاء الفرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص لزيادة وتنويع مصادر التمويل.

توقيع بروتوكول بين البورصة المصرية وجامعة دمنهور

جدير بالذكر أنه من المقرر حضور مؤتمر البورصة للتنمية في نسخته الثامنة وتوقيع بروتوكول بين البورصة المصرية وجامعة دمنهور، وحضور ندوة حول أساسيات الاستثمار في البورصة المصرية.