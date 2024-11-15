الجمعة 15 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

ضوابط ومعايير الترقية للموظفين وفق قانون الخدمة المدنية

قانون الخدمة المدنية،
قانون الخدمة المدنية، فيتو

حدد قانون الخدمة المدنية الجديد عددًا من الضوابط ومعايير الترقية للموظفين وفق هذا القانون.

وحسب المادة ( 30 ) يفضل عند الترقية بالاختيار الأعلى في مجموع درجات تقويم أداء السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، وعند التساوى يفضل الأعلى في مجموع درجات تقويم أداء السنة السابقة عليهما.

فالحاصل على درجة علمية أعلى متى كانت متصلة بطبيعة العمل طبقًا لما تقرره السلطة المختصة بناءً على اقتراح لجنة الموارد البشرية، وعند التساوى يفضل الأعلى فى التقدير العام لهذه الدرجة، فالأقدم فى المستوى الوظيفى المرقى منه.

ووفقا للمادة (31) يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين، وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها.
ويستحق الموظف اعتبارًا من هذا التاريخ الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 2.5% من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر.


تقويم الأداء للموظفين

وحسب المادة (25) "تضع السلطة المختصة نظامًا يكفل تقويم أداء الموظف بالوحدة بما يتفق وطبيعة نشاطـــها وأهدافها ونوعية وظائفها.

ويكون تقويم أداء الموظف عن سنة مالية على مرتين على الأقل قبل وضع التقرير النهائي، ويقتصر تقويم الأداء على القائمين بالعمل فعلًا بالوحدة مدة ستة أشهر على الأقل.

ويكون الأداء العادي هو الأساس المعّول عليه في تقويم أداء الموظفين بما يحقق أهداف الوحدة ونشاطها ونوعية الوظائف بها.

 

قانون الخدمة المدنية

ويكون تقويم الأداء بمرتبة ممتاز، أو كفء، أو فوق المتوسط، أو متوسط، أو ضعيف.

وتُحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات التقويم بما يكفل الحيادية والدقة فــي القياس وصولا للمنحنى الطبيعي للأداء، وكذا ميعاد وضع تقارير التقويم وكيفية اعتمادها والتظلم منها ومعادلة هـذه المراتب بالمراتب المعمول بها في تاريخ العمل بهذا القانون.

ويقدر تقويم أداء الموظف الذي لم يقم بالعمل فعليًّا بالوحدة لمدة ستـة أشهر على الأقل للتجنيد أو للاستدعاء للاحتياط أو للاستبقاء أو للمرض أو لإجازة رعاية الطفل أو لعضوية أحد المجالس النقابية أو لعضوية مجلس النواب بمرتبة كفء حكمًا، فإذا كان تقويم أدائه في العام السابق بمرتبة ممتاز يقدر بمرتبة ممتاز حكمًا.


الوظائف القيادية بقانون الخدمة المدنية

والمادة (10) مجموعة الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية.

تقسم الوظائف الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى المجموعات الوظيفية الرئيسية الآتية:

1 ـ مجموعة الوظائف التخصصية.

2 ـ مجموعة الوظائف الفنية.

3 ـ مجموعة الوظائف الكتابيـة.

4 ـ مجموعة الوظائف الحرفية والخدمة المعاونة.

وتُعتبر كل مجموعة وظيفية وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة.

الخدمة المدنية، وتتكون كل مجموعة وظيفية من مجموعات نوعية، وتنظم اللائحة التنفيذية معايير إنشاء هذه المجموعات النوعية والنقل بين المجموعات المتماثلة.

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأجر الوظيفى الخدمة المدنية الموارد البشرية قانون الخدمة المدنية الجديد قانون الخدمة المدنية مجلس النواب

الأكثر قراءة

مرتضى منصور يتقدم ببلاغ ضد إمام عاشور وأحمد شوبير

تغيير موعد مباراة الزمالك والنصر الليبي

قمر الظلام يزين سماء ليلة الغد

وفاة شقيق حسين الجسمي

التشكيل الرسمي لمباراة الأرجنتين وباراجواي في تصفيات المونديال وموقف ميسي

للمرة الأولى، حزب الله يستهدف قاعدة استخباراتية إسرائيلية في تل أبيب

أثناء الاشتباكات مع الصهاينة، فرنسي يرفع العلم الفلسطيني أمام ماكرون في المدرجات (فيديو)

عمر خيرت يكشف عن لحظة فارقة في حياته بطلتها فاتن حمامة (فيديو)

منوعات

المزيد

هروب شمبانزي عدوانى من حديقة حيوان يثير الذعر فى الكويت (فيديو)

النصب على شركات تأمين بملابس دب، تفاصيل واقعة احتيال مثيرة

كوريا الجنوبية تعوض المتضررين من بالونات القمامة التي أطلقتها بيونج يانج

"نمط جديد للعلاقات الدولية"، كتاب جديد عن بيت الحكمة يناقش مجتمع المستقبل المشترك للبشرية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس، «السلندرات» تسجل 140 ألف جنيه

بكام كيلو الأرز اليوم الخميس بالأسواق؟ تعرف على السعر

سعر السكر اليوم الخميس في الأسواق، وصل لهذا السعر

سعر طن القصدير يسجل 31 دولار اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

من البراءة للحبس وصولا للصلح.. 11 محطة في قضية إمام عاشور وفرد أمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 15 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 15 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

«خروا سجدا»، الشعراوي يوضح مظاهر الذلة والعبودية لله في السجود (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads