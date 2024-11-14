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ثقافة وفنون

خريطة العلاقات المعقدة في مسلسل "نقطة سودة"، تعرف على عائلة السيوفي

أبطال نقطة سودة،
أبطال "نقطة سودة"، فيتو

يعد مسلسل “نقطة سودة” من أبرز الأعمال الفنية التي تنافس حاليًا في موسم الدراما الشتوي “أوف سيزون”، ولقد نجح العمل في جذب الأنظار إليه بمجرد عرض حلقاته الأولى.

وتدور أحداث مسلسل “نقطة سودة” حول عائلة السيوفي وأفرادها والعلاقات المضطربة بين أفرادها، وتتكون عائلة السيوفي في الأساس من مختار السيوفي “أحمد بدير"، الذي أسس شركة مع شقيقه الراحل فريد، ومختار متزوج من ناهد رشدي ولديهما ابن يدعى علي “أحمد مجدي”، وهو شاب مسالم ولكنه غير مسؤول، أما فريد فكان متزوجًا من سعاد “وفاء عامر” ولديهما ابن يدعى عمر “أحمد فهمي”، ومنال “ناهد السباعي” وابنة ثالثة تدعى صفا.

أحداث مسلسل “نقطة سودة” 

وعلي “أحمد مجدي” متزوج من ابنة خالته فيروز “سارة سلامة”، ولديهما أبناء ولكن علاقتهما متوترة بسبب طمع فيروز الدائم، كما أن فيروز تسعى لتوتر العلاقة بين عمر وعلي وتلعب عليهما كليهما، أما منال فكانت متزوجة من أيمن “أحمد عزمي” شقيق فيروز الذي قتل في ظروف غامضة.

وتعيش منال في حالة كره دائم لشقيقها عمر، بينما تدعي صفا بأنها الشقيقة المخلصة في حين أنها كانت تتفق مع فيروز ضد شقيقها عمر الذي يعيش حياة غير مستقرة بسبب وفاة زوجته وحبيبته.

أبطال مسلسل "نقطة سودة"

يشارك في مسلسل “نقطة سودة” نخبة من الفنانين، على رأسهم: أحمد فهمي، أحمد مجدي، أحمد بدير، سماح أنور، وفاء عامر، نضال الشافعي، ناهد رشدي، ناهد السباعي، سارة سلامة، هدى الإتربي، أحمد خالد صالح، والعمل من تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف أمين جمال، وإخراج محمد أسامة.

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