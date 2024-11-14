محافظ سوهاج يستقبل النقيب العام للزراعيين لمناقشة عدد من قضايا

استقبل محافظ سوهاج، بمكتبه، الدكتور السيد علي خليفة النقيب العام للزراعيين، ورئيس الاتحاد الأفريقي للمهندسين الزراعيين، خلال زيارته للمحافظة، بحضور المهندس مختار علام نقيب الزراعيين بسوهاج.

محافظ سوهاج يتناول عددا من قضايا الزراعة مع نقيب الزراعيين

ورحب محافظ سوهاج بالنقيب العام للزراعيين على أرض المحافظة، وتناول اللقاء سبل التعاون المشترك بين المحافظة والنقابة، وأوجه معالجة مشكلات المزارعين في سوهاج، خاصة في توفير الأسمدة الزراعية ودعم قطاع الزراعة والزراعيين، كما تم مناقشة عدد من القضايا الخاصة بقطاع الزراعة، وأهمية دعم النقابات المهنية، باعتبارها الممثل الشرعي للفئات العاملة في القطاع الزراعي.

نقيب الزراعيين يشيد برؤية محافظ سوهاج ودعمه لمختلف النقابات

ومن جانبه أشاد النقيب العام برؤية المحافظ ودعمه لأنشطة مختلف النقابات المهنية، وقام بإهداء درع النقابة للمحافظ تقديرا لجهوده في دعم دور النقابة للارتقاء بقطاع الزراعة داخل المحافظة، مؤكدا أهمية التواصل والتنسيق المشترك بين النقابة والأجهزة التنفيذية لتحقيق رؤية مشتركة للنهوض بالقطاع الزراعي، الذي يعد أحد محاور الأمن القومي في البلاد.