إمام عاشور يتصالح مع فرد أمن المول

تصالح منذ قليل إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع عامل الأمن الذي نشبت بينهما مشاجرة في أحد مولات الشيخ زايد.

وعقد إمام عاشور جلسة مع عامل الأمن في حضور محاميه علي فايز الذي أعلن عن تلقي موكله التعويض الأدبي والمادي الذي يرضيه.

وكانت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، قضت بقبول استئناف النيابة العامة على حكم براءة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي في واقعة اتهامه بضرب فرد أمن بمول شهير بالشيخ زايد، والقضاء بحبسه 6 أشهر.