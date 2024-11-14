البورصة تواصل الصعود في منتصف تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.41% عند مستوى 31561 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.4% عند مستوى 39071 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.31% عند مستوى 13839 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.1% عند مستوى 8419 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.89% عند مستوى 11684 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.04% عند مستوى 3234 نقطة.