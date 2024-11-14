الخميس 14 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

البورصة تواصل الصعود في منتصف تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

البورصة، فيتو
البورصة، فيتو

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف  تعاملات جلسة اليوم الخميس.

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.41% عند مستوى 31561 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.4% عند مستوى 39071 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.31% عند مستوى 13839 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.1% عند مستوى 8419 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.89% عند مستوى 11684 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.04% عند مستوى 3234 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

30 محدد الأوزان اخبار الرياضة البورصة المصرى البورصة المصرية الصغيرة والمتوسطة ايجي اكس 100 متساوي الاوزان ايجي اكس 30 محدد الاوزان ايجي اكس 30 للعائد الكلي إيجي إكس 30 محدد الأوزان ب

مواد متعلقة

عدم المغالاة في أسعار تقنين الأراضي، توصيات برلمانية للحكومة الجديدة

الرقابة على تداول المبيدات، توصيات برلمانية للحكومة فى قطاع الزراعة

ما الفرق بين الروح والنفس؟ وما حقيقة موت الروح؟

لتسهيل استنباط أصناف عالية الإنتاجية، توصية برلمانية لصالح مراكز البحوث الزراعية

الدليل الكامل لتنسيق الجامعات 2024، 75 رغبة أمام الطالب.. الحدود الدنيا للشعب.. وقواعد التسجيل على موقع التنسيق

تنسيق الجامعات 2024، التعليم العالي تنشر سؤال وجواب عن كل ما يخص تسجيل الرغبات

أرقام مهمة في تقرير الإحصاء الشهري حول مؤشر التضخم.. ارتفاع أسعار الخضراوات والألبان والعصائر.. وانخفاض الحبوب والزيوت والسكر

أخبار الاقتصاد اليوم: زيادة جديدة بأسعار الدواجن البيضاء.. وقفزة في أسعار سبائك الذهب.. وارتفاع الاحتياطي النقدي لـ 46.488 مليار دولار

الأكثر قراءة

ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه لليوم الثالث على التوالي

إمام عاشور يتصالح مع فرد أمن المول

سر وعد محمود الخطيب لـ هاني أبو ريدة

أبرزهم البلطي، ارتفاع أسعار 8 أنواع من الأسماك بسوق العبور اليوم

روشتة نصائح من الكهرباء لضمان التوفير من الفاتورة الشهرية للاستهلاك

السر في التعقيم، خبير اقتصادي يكشف أسباب سحب المركزي 1.37 تريليون جنيه من البنوك

سعر جرام الذهب في الصاغة صباح اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024

منوعات

المزيد

تعديل مدار محطة الفضاء الدولية قبل وصول مركبة شحن فضائية روسية

ابتكار مواد جديدة تحارب جفاف التربة في روسيا

"ذعر" من تكرار سيناريو أمستردام، إجراءات فرنسية غير مسبوقة قبل مباراة إسرائيل الليلة

خمر ونساء ومخدرات، الحياة السرية لحكام البريميرليج بعد واقعة ديفيد كوت (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أبرزهم البلطي، ارتفاع أسعار 8 أنواع من الأسماك بسوق العبور اليوم

شروط الالتحاق بالكورس المؤهل للضيافة الجوية

سعر السكر اليوم الخميس في الأسواق

هتشتري الأرز بكام النهارده الخميس في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

مواعيد قطارات سيناء الرسمية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الدعاء بين الخطبتين، وما ساعة الإجابة يوم الجمعة؟ دار الإفتاء تُجيب

دار الإفتاء توضح شروط المسح على الجورب وكيفيته

ما حكم إضافة قيمة المصنعية على مشغولات الذهب والفضة؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads