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رياضة

حقيقة وعد كولر لـ عمر الساعي بالمشاركة في المباريات

عمر الساعي
عمر الساعي

 كشف مصدر داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة حصول عمر الساعي لاعب الفريق على وعد من مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالتواجد في حساباته الفنية بعد انتهاء فترة التوقف الدولي. 

وقال المصدر: “لم يحدث.. ولا توجد وعود في كرة القدم وإذا حدث هذا الأمر سيكون الجهاز الفني مضطر لمنح زملائه وعود بالمشاركة وهو أمر لا يحدث”. 

وأوضح: مارسيل كولر طالب الجميع بالتركيز والاجتهاد في التدريبات الجماعية اليومية لضمان التواجد في حساباته الفنية والأفضل يشارك وفقا لظروف المباراة والمنافس. 

وأضاف: كولر لديه حسابات خاصة في مسألة الدفع باللاعبين ومن يجتهد في التدريبات ويلتزم بالتعليمات يتواجد في الحسابات الفنية كما حدث مع طاهر محمد طاهر الذي كان بعيدا عن الحسابات بل وكان مرشح للرحيل وحاليا يبقى أحد العناصر الأساسية المهمة التي يعتمد عليها  كولر. 

من ناحية أخرى يخضع أشرف داري لاعب الأهلي لأشعة جديدة الاسبوع القادم من أجل الوقوف على تطورات إصابته في كاحل القدم   التي أبعدته عن التدريبات الجماعية خلال الفترة الأخيرة. 

ويحتاج مدافع الأهلي إلي فترة زمنية قد تمتد لنهاية الشهر الجاري من أجل التعافي والعودة بشكل تدريجي الي التدريبات الجماعية. 

كما أبلغ كولر مسؤولي الأهلي قراره برفض التعاقد مع أي مهاجم يتواجد في الدوري المصري خلال الفترة الحالية.

 

وقال مصدر: كولر طلب التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد. 

وأضاف أن لجنة التخطيط ومحمد رمضان المدير الرياضي يميلون للتعاقد مع محمد شريف (الذي لم يفتح الأهلي ملف التفاوض معه رسميًّا تمامًا حتى الآن)، وتوفير العملة الصعبة في فكرة ضم مهاجم جديد خاصة في ظل تواجد وسام أبو علي ومع صعوبة استقدام مهاجم أجنبي سوبر والإبقاء عليه احتياطيًّا ومن ثم جاءت فكرة الترحيب بعودة محمد شريف وهو ما يسعى مسؤولي الأهلي حاليًّا لإقناع كولر به.


وأوضح أن هناك رغبة داخل الأهلي بتأجيل ملف التعاقد مع مهاجم أجنبي إلى ميركاتو الصيف.

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر تدريباته غدا الجمعة، استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 

كما يعود مارسيل كولر إلى القاهرة اليوم بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها استغلالًا لفترة التوقف الحالية للدوري. 

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقناة الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي نظيره فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجاري في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

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