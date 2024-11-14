نائب رئيس المجتمعات العمرانية يتفقد أعمال تنفيذ مشروع الإسكان الأخضر بالعبور الجديدة

أجرى المهندس كمال بهجات، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، جولة تفقدية بمشروع الإسكان الأخضر بالحي 13 بمدينة العبور الجديدة، والذي يشتمل على 180 عمارة تضم 3924 وحدة ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وذلك بحضور الدكتور مهندس، أحمد اسماعيل جبر، رئيس جهاز المدينة، ومسئولى الجهاز والمشروع.

تأتي الجولة في إطار تكليفات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة الدورية للمشروعات القومية الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة لتحقيق المخطط التنموي للمشروعات وفقًا للجداول الزمنية المحددة.



وأكد المهندس كمال بهجات، أن المشروع يتم تنفيذه في إطار استراتيجية العمران الأخضر، لتشجيع ترشيد استخدام الطاقة لخفض الانبعاثات، وتوفير الإنفاق والمياه، بجانب سعي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحقيق نقلة نوعية في قطاع الإسكان من خلال تبني هذه المشروعات التي تُعد جزءًا من خطة الدولة للتحول نحو التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن الهيئة أظهرت التزامًا نحو توفير بيئة سكنية تتسم بالكفاءة العالية في استهلاك الموارد مما يعكس توجه الحكومة نحو استثمار التقنيات الحديثة لمواجهة التحديات البيئية.

وشدد بهجات، خلال تفقده لسير العمل بالمشروع، على التزام الشركات المنفذة بالمعايير والمواصفات المطلوبة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أن الزيارة تهدف إلى الاطمئنان على مستوى التقدم في تنفيذ مشروعات الإسكان الأخضر، وتقديم الدعم اللازم لمواجهة أي تحديات، وضمان مواكبة تلك المشروعات لأحدث التطورات في مجال البناء المستدام مما يسهم في تحسين نوعية الحياة للسكان، وتحقيق التوازن بين النمو العمراني والحفاظ على الموارد الطبيعية.

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