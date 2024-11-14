حبس 4 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار بالخليفة
قررت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية حبس سيدة و3 عمال خلال التنقيب عن الآثار بالخليفة، وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.
وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة قيام (سيدة - 3 عمال - مقيمين بدائرة القسم) بالتنقيب عن الآثار بالشقة محل سكن الأولى.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل الشقة المشار إليها، وعثر بداخلها على (حفرة بعمق 10 أمتار- أدوات ومعدات التنقيب)، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.
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