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اقتصاد

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس، «السلندرات» تسجل 140 ألف جنيه

سعر الالومنيوم
سعر الالومنيوم

أعلنت شركة مصر للألومنيوم، أسعار منتجاتها خلال شهر  نوفمبر داخل الأسواق.

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس   

ووفقا لأسعار شركة  مصر للألومنيوم، فإن أسعار الألومنيوم السلك 9 مم  و9.5 مم H14 سجلت 150.150 ألف جنيه خلال الشهر الجاري تسليم مخازن نجع حمادي بدون الـ 14% قيمة مضافة.

2- سجلت أسعار السلك 9 مم  و 9.5 مم H12  نحو 150 ألف جنيه 

3- سجلت أسعار السلندرات (2.5 إلى 5 متر)  نحو  140 ألف جنيه.

4- بلغت أسعار لفات الألمنيوم 6 مم نحو 155.5 ألف جنيه 

 

5- بلغت أسعار شرائح الألومنيوم البارد نحو 158 ألف جنيه، ولفات الألومنيوم البارد نحو 156 ألف جنيه.

شركة مصر للألومنيوم

وتعمل شركة مصر للألومنيوم في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع معدن الألومنيوم وخاماته ومتطلباته وسبائكه ومشتقاته ومصنوعاته في الداخل والخارج، وما يترتب عليها من عمليات أو أنشطة أخرى لأزمة لهذا الغرض أو تتعلق بالاستيراد والتصدير.

إنتاج الألومنيوم

وتحتل الشركة نسبة كبيرة من الإنتاج الوطني، وتستورد باقي الاحتياجات وتصدر الشركة حوالي 80% من مبيعاتها البالغة حوالي 220 ألف طن سنويًّا وتعمل الشركة في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع الألومنيوم ومشتقاته في السوق المحلية والعالمية.

 

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الألومنيوم، فيتو 

وتؤكد الدراسات أن نسبة 75% من الألومنيوم المستخدم حول العالم يتم الحصول عليه من خلال إعادة تدوير الخردة، ويتم الاعتماد على المعدن الجديد الناتج عن هذه العملية في العديد من الصناعات مثل البناء وإنتاج الآلات والأدوات الكهربائية وقطاع النقل.

 

استخدامات القصدير
يُعتبر القصدير معدنًا فضيًا مرنًا يُستخدم في العديد من التطبيقات الصناعية، ومن أبرزها اللحام وطلاء المعادن لحمايتها من التآكل. كما يُعد عنصرًا حيويًا في صناعة الدوائر الكهربائية والإلكترونية، خاصةً في الأجهزة الصغيرة مثل الهواتف المحمولة واللوحات الإلكترونية.

بالإضافة إلى ذلك، يلعب القصدير دورًا هامًا في القطاعات البيئية والمستدامة، حيث يُستخدم في صناعة الخلايا الشمسية والمركبات الكهربائية، مما يعزز أهميته في التحول نحو الطاقة المتجددة. ومع تطور التكنولوجيا، أصبحت تطبيقات القصدير أكثر تنوعًا، خاصةً في مجال الأجهزة الإلكترونية والكهربائية.

أكبر الدول المنتجة للقصدير
تُعتبر الصين وماليزيا وإندونيسيا وبيرو وتايلاند وبوليفيا وميانمار من أكبر الدول المنتجة للقصدير على مستوى العالم.

يستمر القصدير في اللعب دورًا أساسيًا في الصناعات الحديثة التي تتطلب معادن ذات خواص معينة، مثل المرونة ومقاومة التآكل، مما يجعله عنصرًا لا غنى عنه في العديد من التطبيقات، خاصةً في ظل التطورات التكنولوجية السريعة.

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