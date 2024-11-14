كرم جبر: ملف حقوق الإنسان حقق تقدمًا كبيرًا، والإعلام لم يواكبه

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: إن أوضاع حقوق الإنسان في مصر حققت تقدمًا كبيرًا في السنوات السابقة لكن هذا التقدم لم ينعكس على وسائل الإعلام المحلية والدولية أو حتى المؤسسات المعنية.

وأضاف خلال جلسة المجلس مع رئيس وأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان عن ملف حقوق الإنسان، اليوم الخميس:" نبحث الأسباب وخاصة أن قضية حقوق الإنسان قضية مهمة للغاية، وسنعقد سلسلة لقاءات وجلسات بهذا الشأن.

وتابع:" ليس بيننا وبين المنظمات الدولة معركة لكن نأمل التعاون خاصة وأن تقارير كثيرة تنشر وتحمل معلومات مغلوطة للغاية وتتعارض مع سياسة الدولة والحقيقة، والصورة عند هذه المؤسسات قديمة وغير واضحة، وتنقل جانب مختزل من الصورة وغيره من الإشكاليات الكثيرة في تغطيتها.

وأكد ضرورة مناقشة جميع الأمور بجرأة والرد أيضًا على هذه المنظمات الدولية بموضوعية لتوضيح الحقائق.