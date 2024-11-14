الخميس 14 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر طن النحاس اليوم في بورصة المعادن

سعر النحاس، فيتو
سعر النحاس، فيتو

يعتبر النحاس أحد المعادن الهامة، حيث يدخل فى العديد من الصناعات، مثل صناعة الكابلات والأسلاك الكهربائية والأواني المنزلية، كما يعد عنصرا هاما في قطاعات مثل الطاقة والنقل الأجزاء الداخلية للأجهزة الإلكترونية المختلفة، وصناعة بعض أنواع الأواني والمستلزمات المنزلية القديمة.

 

وترصد "فيتو" أسعار النحاس اليوم وفقًا لآخر تحديث.

سعر النحاس اليوم الخميس 

سعر طن النحاس اليوم في بورصة المعادن بقيمة 3.630 دولار.
أدنى سعر لخام النحاس بقيمة 3.6270 دولار.
أعلى سعر لخام النحاس بقيمة 3.6500 دولار.

سعر كيلو النحاس الأحمر الخردة بقيمة 240 – 280 جنيه.
سعر كيلو النحاس الأحمر اللامع بقيمة 560 جنيه.
سعر كيلو النحاس الأحمر الناعم بقيمة 540 جنيه.
سعر كيلو النحاس الأحمر الخشن بقيمة 558 جنيه.
سعر طن النحاس الأحمر الخام بقيمة 472000 جنيه.
سعر طن النحاس الأحمر الخردة بقيمة 488000 جنيه.
يتراوح سعر كيلو النحاس الخردة (الأحمر) ما بين 240 إلى 280 جنيه.
سعر طن النحاس الأحمر الخردة قيمة 160 ألف جنيه.

بتوجيهات من السيسي، بشرى سارة للمستثمرين في قطاع الصناعة

أعلنت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أنه سيتم إطلاق المرحلة الأولى من منصة مصر الصناعية الرقمية، وذلك بناءً  على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالقطاع الصناعي.

تخصيص الأراضي الصناعية 

وأضافت أن خدمة تخصيص الأراضي الصناعية عن طريق الخريطة الاستثمارية ستكون متاحة من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية.

هدف بوابة مصر الرقمية الصناعية 

ولفتت إلى أن المنصة الصناعية الرقمية تهدف إلى توفير الوقت وفصل العامل بين المستثمر ومقدم الخدمة، وأنه بعد استيفاء طلب المستثمر يحصل على الرخصة خلال أسبوع.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

سعر النحاس اليوم سعر النحاس اليوم الخميس النحاس

الأكثر قراءة

مرتضى منصور يتقدم ببلاغ ضد إمام عاشور وأحمد شوبير

200 جنيه تراجعا في أسعار الذهب منذ بداية الأسبوع

عيب أوي، كامل الوزير يعلق على استيراد أجبان بـ 1.2 مليار دولار

منتخب الشباب يخسر أمام المغرب 2-1 في افتتاح تصفيات شمال إفريقيا

تغيير موعد مباراة الزمالك والنصر الليبي

على غرار أمستردام، مشاجرات بين الجماهير الفرنسية والإسرائيلية في ملعب دو فرانس (فيديو)

تصفيات أمم أفريقيا، منتخب بنين يتقدم على نيجيريا 0/1 بالشوط الأول

درجات الحرارة غدا الجمعة 15-11-2024 فى مصر

منوعات

المزيد

هروب شمبانزي عدوانى من حديقة حيوان يثير الذعر فى الكويت (فيديو)

النصب على شركات تأمين بملابس دب، تفاصيل واقعة احتيال مثيرة

كوريا الجنوبية تعوض المتضررين من بالونات القمامة التي أطلقتها بيونج يانج

"نمط جديد للعلاقات الدولية"، كتاب جديد عن بيت الحكمة يناقش مجتمع المستقبل المشترك للبشرية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس، «السلندرات» تسجل 140 ألف جنيه

بكام كيلو الأرز اليوم الخميس بالأسواق؟ تعرف على السعر

سعر السكر اليوم الخميس في الأسواق، وصل لهذا السعر

سعر طن القصدير يسجل 31 دولار اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

من البراءة للحبس وصولا للصلح.. 11 محطة في قضية إمام عاشور وفرد أمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«خروا سجدا»، الشعراوي يوضح مظاهر الذلة والعبودية لله في السجود (فيديو)

بعد واقعة طبيبة كفر الدوار، أحمد كريمة يوضح موقف الشرع من إفشاء أسرار الناس (فيديو)

تفسير رؤية عصير الليمون في المنام وعلاقته بالتخلص من الطاقة السلبية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads