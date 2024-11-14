يعتبر النحاس أحد المعادن الهامة، حيث يدخل فى العديد من الصناعات، مثل صناعة الكابلات والأسلاك الكهربائية والأواني المنزلية، كما يعد عنصرا هاما في قطاعات مثل الطاقة والنقل الأجزاء الداخلية للأجهزة الإلكترونية المختلفة، وصناعة بعض أنواع الأواني والمستلزمات المنزلية القديمة.

وترصد "فيتو" أسعار النحاس اليوم وفقًا لآخر تحديث.

سعر النحاس اليوم الخميس

سعر طن النحاس اليوم في بورصة المعادن بقيمة 3.630 دولار.

أدنى سعر لخام النحاس بقيمة 3.6270 دولار.

أعلى سعر لخام النحاس بقيمة 3.6500 دولار.

سعر كيلو النحاس الأحمر الخردة بقيمة 240 – 280 جنيه.

سعر كيلو النحاس الأحمر اللامع بقيمة 560 جنيه.

سعر كيلو النحاس الأحمر الناعم بقيمة 540 جنيه.

سعر كيلو النحاس الأحمر الخشن بقيمة 558 جنيه.

سعر طن النحاس الأحمر الخام بقيمة 472000 جنيه.

سعر طن النحاس الأحمر الخردة بقيمة 488000 جنيه.

يتراوح سعر كيلو النحاس الخردة (الأحمر) ما بين 240 إلى 280 جنيه.

سعر طن النحاس الأحمر الخردة قيمة 160 ألف جنيه.

بتوجيهات من السيسي، بشرى سارة للمستثمرين في قطاع الصناعة

أعلنت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أنه سيتم إطلاق المرحلة الأولى من منصة مصر الصناعية الرقمية، وذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالقطاع الصناعي.

تخصيص الأراضي الصناعية

وأضافت أن خدمة تخصيص الأراضي الصناعية عن طريق الخريطة الاستثمارية ستكون متاحة من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية.

هدف بوابة مصر الرقمية الصناعية

ولفتت إلى أن المنصة الصناعية الرقمية تهدف إلى توفير الوقت وفصل العامل بين المستثمر ومقدم الخدمة، وأنه بعد استيفاء طلب المستثمر يحصل على الرخصة خلال أسبوع.