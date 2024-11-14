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أخبار مصر

بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي، ومؤتمر صحفي مرتقب لـ مدبولي وكامل الوزير

اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء

بدأ منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات المهمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية.

وخلال الاجتماع يناقش مجلس الوزراء عدد من قرارات مجلس الوزراء ومشروعات القوانين التي سيتم إرسالها إلى مجلس النواب وموقف تنفيذ المشروعات القومية. 

ومن المقرر أن يعقد رئيس مجلس الوزراء عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي مؤتمرًا صحفيًّا بحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل لاستعراض أبرز الأحداث التي تمت خلال الأسبوع. 

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