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رئيس جامعة دمنهور يشهد انطلاق انتخابات اتحاد الطلاب للعام الجامعي الحالي (صور)

انتخابات الاتحادات
انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة دمنهور، فيتو

شهد الدكتور إلهامي ترابيس ـ رئيس جامعة دمنهور، منذ قليل انطلاق ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة دمنهور للعام الجامعي ٢٠٢٤ـ٢٠٢٥، بحضور الدكتور ماجد شعلة ـ نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة منى مبروك - قائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، من أمام مقر كلية الهندسة بالمجمع النظري للكليات بالأبعادية، بمشاركة وتنظيم أسرة طلاب من أجل مصر.

 

رئيس جامعة دمنهور، فيتو
رئيس جامعة دمنهور، فيتو
انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة دمنهور، فيتو
انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة دمنهور، فيتو

 

من جانبه أكد رئيس جامعة دمنهور، أن كليات الجامعة كانت قد أنهت كافة استعداداتها لانطلاق ماراثون الانتخابات الطلابية للعام الجامعي ٢٠٢٤ـ٢٠٢٥، باعتبارها خطوة مهمة في تكوين شخصية الطلاب وتأهيلهم ليكونوا قادة المستقبل، مؤكدًا حرص جامعة دمنهور على إجراء الانتخابات الطلابية وسط حزمة من الإجراءات والتدابير وفقا للوائح المنظمة، وفي إطار من الحرية والشفافية واحترام التقاليد والأعراف الجامعية، مشددًا على حظر الدعاية الحزبية أو الدينية أو الطائفية، ومنع أية خرق أو تجاوز للقواعد الجامعية.

 

وأكد ترابيس أن انتخابات الاتحادات الطلابية تعد الخطوة الأولى لتكوين شخصية الطلاب، وتعد المدرسة الأولى للديمقراطية وممارسة العمل العام، حيث تتيح للطلاب فرصة حقيقية للمشاركة في صنع القرار وإدارة شئونهم الجامعية، وتأهيلهم ليكونوا قادة المستقبل من أجل المشاركة في تنمية المجتمع بفاعلية، مؤكدًا أن الأنشطة الطلابية تساهم في اكتشاف المواهب وتنمية الإبداع وتعزيز روح المبادرة والعمل الجماعي لدى الطلاب.

 

وأشار رئيس الجامعة إلى أن المعيار الرئيسي الذي ينبغي أن يتم الانتخاب بناءً عليه هو خدمة الأنشطة الطلابية الإبداعية وعدم الانسياق وراء الشعارات، ودعا ترابيس أبنائه الطلاب إلى ضرورة المشاركة والتفاعل الإيجابي سواء بالترشح أو الانتخاب، مما يساهم في ترسيخ قيم الثقة بالنفس وحرية التعبير.

انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة دمنهور، فيتو
انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة دمنهور، فيتو


من جانبه أوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الماراثون يبدأ بفتح باب الترشح للطلاب وسحب وتقديم الاستمارات اليوم وينتهي يوم ٢٨ نوفمبر، مؤكدا أن الجامعة بمختلف كلياتها، أنهت استعداداتها المكثفة  لانطلاق ماراثون الانتخابات بسهولة ويسر واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، طبقا لما ورد في اللائحة التنفيذية؛ لإجراء الانتخابات الطلابية داخل الجامعة ووفقًا للجدول الزمني المعتمد للانتخابات الطلابية والجدول الزمني المعتمد من الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بفتح باب الترشح اليوم، وإعلان الكشوف المبدئية يوم ١٧، وتلقي طلبات الطعون يوم ١٨ نوفمبر، وفحص الطعون يوم ١٩، على أنّ يتم إعلان الكشوف النهائية يوم ٢٠ نوفمبر.

 

وتقام انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم ٢٤ نوفمبر، وتقام جولة الإعادة يوم ٢٥ نوفمبر، ثم تقام انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم ٢٦ نوفمبر، وتقام انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم ٢٧ نوفمبر، على أن تنتهي الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٤.

 

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