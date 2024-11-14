مشيرة خطاب: دستور 2014 أكبر إنجاز حققته الدولة في حقوق الإنسان

قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: إن المجلس هو آلية مستقلة، انشأتها الدولة لمساعدتها في مجال حقوق الإنسان.

وأكدت خلال جلسة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن ملف حقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن اكبر إنجاز حققته الدولة في شأن حقوق الإنسان هو دستور ٢٠١٤، وما يشمله من ضمانات تتعلق بحماية لحقوق الإنسان

وأشارت إلى أن للإعلام دور حيوي، لأنه لا توجد حقوق إنسان لم لا يعرف عنها شيء، وعليه فلا بد للإعلام أن يضع خطوة البداية بتعريف المواطنين حقوقهم، موضحة ألا يوجد لأي حق مطلق دون أي حدود، وهو ما يتطلب توعية وتعليم تستهدف أضعف الفئات.

وأوضحت أن حقوق الإنسان هي القانون ودور الإعلام هو تعليم المواطنين حقوقهم ومن هنا تأتي أهمية الشراكة بين المجلس القومي لحقوق الإنسان المعني بنشر ثقافة حقوق الإنسان ورصد تنفيذ حقوق الإنسان.

وقالت: لسنا جهة تنفيذ لكن دورنا محوري في توجيه الدولة المصرية التي أعلنت صراحة دعمها الكامل لحقوق الإنسان ومسؤولية الدولة في تنفيذ حقوق الإنسان تنسحب إلى باقي المؤسسات والجهات.

وطالبت بتكاتف الجهود لبناء القدرات والتدريب وتوفير المعلومات خاصة وأن المواطن المصري لن يستطع أن يشارك في اتخاذ القرار دون أن يحصل على المعلومات.



كما قال: وضعنا خطوطًا عديدة الاستراتيجية الإعلامية للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وتهدف للتعاون مع الأعلى للإعلام بشأن البرامج التدريبية على مختلف المستويات وسوف نركز على المناطق النائية حيث تشتد الحاجة لمعرفة حقوق الإنسان.