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فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة الإسكندرية اليوم

انتخابات الاتحادات
انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة الإسكندرية، فيتو

 أعلنت جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس الجامعة، إنهاء جميع الاستعدادات لبدء انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، والتي تنطلق اليوم الخميس ١٤ نوفمبر، وفقًا للجدول المعتمد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

كما أعلن الدكتور على عبد المحسن القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن "طلاب من أجل مصر- جامعة الاسكندرية" قد أطلقت فاعلية صباح اليوم من أمام مبنى إدارة الجامعة لتشجيع كل طلاب جامعة الإسكندرية على المشاركة في الانتخابات الطلابية، موضحًا أنه تم تشكيل لجنة مركزية لمتابعة سير انتخابات الاتحادات الطلابية بمراحلها المختلفة، ولجان فرعية بالكليات للمتابعة والإشراف على الانتخابات وتذليل العقبات التي تواجه الطلاب.

وأشار إلى أنه سيتم إعلان الكشوف المبدئية يوم ١٧ نوفمبر، وتلقي طلبات الطعون يوم ١٨ نوفمبر، وفحص الطعون يوم ١٩ نوفمبر، ويتم إعلان الكشوف النهائية يوم ٢٠ نوفمبر، وتبدأ الدعاية الانتخابية يوم ٢١ نوفمبر، وتقام انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم ٢٤ نوفمبر، وتقام جولة الإعادة يوم ٢٥ نوفمبر، ثم تقام انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم ٢٦ نوفمبر، وتقام انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم ٢٧ نوفمبر، على أن تنتهي الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم ٢٨ نوفمبر القادم.

 وأكد الدكتور على عبد المحسن على قيام الكليات بعقد عدة لقاءات وندوات توعوية لحث الطلاب على المشاركة فى الانتخابات الطلابية، سواء بالترشح أو الإدلاء بأصواتهم، وإعلان الأوراق المطلوبة للترشح، وشرح مفصل لطريقة التقدم، وشرح الدور الذي تقوم به كل لجنة من لجان الاتحاد الطلابي سواء كانت جوالة أو اجتماعية أو فنية أو علمية أو رياضية أو أسر طلابية تسهيلًا على الطلاب لاختيار ما يناسبهم للترشح إليه، مشيرًا إلى ضرورة قيام الكليات بحث الطلاب على التفاعل الإيجابي وزيادة الوعى الثقافي وترسيخ قيم الديمقراطية والشعور بالولاء والانتماء للوطن.

 

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