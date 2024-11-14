الخميس 14 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الأهلي ينافس على جائزتين في جلوب سوكر 2024

النادي الأهلي
النادي الأهلي

أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز جلوب سوكر، عن تواجد النادي الأهلي، ضمن المتنافسين على جوائز الأفضل لعام 2024.

 ويتنافس الأهلي على جائزتين في حفل هذا العام هما جائزة أفضل نادٍ في العالم وأفضل نادٍ في الشرق الأوسط. 

ويتواجد الأهلي على رأس قائمة تضم 10 أندية، تنافس على حصد جائزة الأفضل لعام 2024.

وتضم القائمة أندية: العين الإماراتي، أتالانتا الإيطالي، أتلتيكو مينيرو البرازيلي، بوتافوجو البرازيلي، إنتر ميلان الإيطالي، مانشستر سيتي الإنجليزي، أولمبياكوس اليوناني، باريس سان جيرمان الفرنسي، ريال مدريد الإسباني، سبورتنج لشبونة البرتغالي.

كما ينافس الأهلي بطل الدوري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا، على جائزة أفضل نادٍ في الشرق الأوسط، رفقة أندية العين الإماراتي، الهلال والاتحاد والنصر من السعودية.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقناة الناقلة

 ويلتقي النادي الأهلي نظيره فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجاري في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

وفاز الأهلي مؤخرًا على زد بهدف نظيف سجله طاهر محمد طاهر فى الدقيقة 11 من أحداث المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري.

الأهلي بطل الدوري الممتاز الأهلى بطل الدوري الدورى المصرى الممتاز الصفحة الرسمية جوائز جلوب سوكر يال مدريد الاسباني

مواد متعلقة

تطورات موقف علي معلول مع الأهلي

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري والقناة الناقلة

الأكثر قراءة

السر في التعقيم، خبير اقتصادي يكشف أسباب سحب المركزي 1.37 تريليون جنيه من البنوك

سر وعد محمود الخطيب لـ هاني أبو ريدة

سعر جرام الذهب في الصاغة صباح اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024

روشتة نصائح من الكهرباء لضمان التوفير من الفاتورة الشهرية للاستهلاك

تطورات موقف علي معلول مع الأهلي

كولر يوافق على رحيل لاعب الأهلي

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024

الرئيس السيسي يصدر 8 قرارات جمهورية مهمة

منوعات

المزيد

ابتكار مواد جديدة تحارب جفاف التربة في روسيا

"ذعر" من تكرار سيناريو أمستردام، إجراءات فرنسية غير مسبوقة قبل مباراة إسرائيل الليلة

خمر ونساء ومخدرات، الحياة السرية لحكام البريميرليج بعد واقعة ديفيد كوت (فيديو)

محتها العواصف الترابية وبقي المسجد والسوق، مستكشف يعثر بالصدفة على قرية مهجورة بصحراء الجزائر

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الخميس في الأسواق

هتشتري الأرز بكام النهارده الخميس في السوق المحلي

هتشتري الأرز بكام انهارده الأربعاء في السوق المحلي

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء 13/11/2024

المزيد

انفوجراف

مواعيد قطارات سيناء الرسمية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح شروط المسح على الجورب وكيفيته

ما حكم إضافة قيمة المصنعية على مشغولات الذهب والفضة؟ دار الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 14 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads