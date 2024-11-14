الأهلي ينافس على جائزتين في جلوب سوكر 2024

أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز جلوب سوكر، عن تواجد النادي الأهلي، ضمن المتنافسين على جوائز الأفضل لعام 2024.

ويتنافس الأهلي على جائزتين في حفل هذا العام هما جائزة أفضل نادٍ في العالم وأفضل نادٍ في الشرق الأوسط.

ويتواجد الأهلي على رأس قائمة تضم 10 أندية، تنافس على حصد جائزة الأفضل لعام 2024.

وتضم القائمة أندية: العين الإماراتي، أتالانتا الإيطالي، أتلتيكو مينيرو البرازيلي، بوتافوجو البرازيلي، إنتر ميلان الإيطالي، مانشستر سيتي الإنجليزي، أولمبياكوس اليوناني، باريس سان جيرمان الفرنسي، ريال مدريد الإسباني، سبورتنج لشبونة البرتغالي.

كما ينافس الأهلي بطل الدوري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا، على جائزة أفضل نادٍ في الشرق الأوسط، رفقة أندية العين الإماراتي، الهلال والاتحاد والنصر من السعودية.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقناة الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي نظيره فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجاري في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

وفاز الأهلي مؤخرًا على زد بهدف نظيف سجله طاهر محمد طاهر فى الدقيقة 11 من أحداث المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري.