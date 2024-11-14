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حوادث

محامي طليقة سفاح التجمع: لن نحضر الجلسة وشهادتها تعتبر باطلة لوجود نزاعات بينهما

سفاح التجمع، فيتو
سفاح التجمع، فيتو

قال محامي طليقة  سفاح التجمع، إنه لن يحضر بصحبة موكلته إلى محكمة جنايات القاهرة للإدلاء بشهادتها في قضية استئناف سفاح التجمع على حكم إعدامه.

وأضاف المحامي أنه لا يرى أي داعٍ لشهادة طليقة سفاح التجمع، مشيرا إلى أن المتهم انفصل عن طليقته قبل عامين من ارتكابه جرائمه.

وأوضح دفاع طليقة سفاح التجمع، أن هناك نزاعات قانونية بين المتهم وموكلته حيث اتهمها من قبل بالزنا وحصلت على حكم بالبراءة، فشهادتها تعتبر باطلة ضده لوجود نزاعات قضائية بينهما
سفاح التجمع يستأنف على حكم إعدامه.

وأشارت التحقيقات إلى أن سفاح التجمع صاحب حساب «فونكس» على "تيك توك" يقدم من خلاله محتوى لتعليم اللغة الإنجليزية، وبين متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي يتصيد ضحاياه من ساقطات وفتيات ليل، ويمارس الرذيلة معهن وتعمد تصويرهن أثناء العلاقة ليحتفظ بالفيديوهات على هاتفه.

وكشف الفحص المبدئي لهاتف سفاح التجمع، احتواءه على عدد كبير من الفيديوهات مع فتيات الليل والضحايا مدونًا اسم كل ضحية على المقطع الخاص بها، وكان من بينهن رحمة 19 عامًا، إحدى الضحايا التي يحتفظ بصور ومقطع فيديو لها على هاتفه.

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