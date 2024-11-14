اليوم العالمي لمرض السكر، 11 مليون مريض في مصر وهذه طرق الوقاية منه

تحيي دول العالم في ١٤ نوفمبر من كل عام اليوم العالمي لمرض السكر لتسليط الضوء على المرض وتركيز التوعية الصحية عنه والاهتمام بمرضى السكر وتوفير العلاج لهم.

ومرض السكر من الأمراض المزمنة وتقدر إحصائيات الإصابة بالمرض حوالي ١١ مليون مريض بالسكر في مصر، بينما يصيب المرض ٨٠٠ مليون مريض في كل دول العالم ومتوقع زيادة هذا العدد.

ويسبب مرض السكر مضاعفات شديدة الخطورة تسبب فقدان البصر والفشل الكلوي وأمراض القلب.

من جانبه كشف الدكتور صلاح الغزالي حرب أستاذ أمراض الباطنة والسكر بكلية الطب بجامعة القاهرة عن مخاطر الإصابة بمرض السكر، مشيرا إلى أن مرض السكر ليس له أعراض وتتمثل مخاطره في تأثر شرايين الجسم به.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن مخاطر السكر تتمثل في إحداث ضيق في الشرايين، ويمكن أن يحدث ذلك في شرايين العين وتسبب جلطة في العين أو ضيق في شرايين القدم وتتعرض للبتر أو الكلي ويحدث فشل كلوي.

مخاطر انخفاض السكر في الدم

قال الدكتور صلاح الغزالي حرب أستاذ أمراض الباطنة والسكر بكلية الطب جامعة القاهرة: إن أخطر مضاعفات مرض السكر هي حدوث نقص في السكر وفي حالة أن وصل إلى 70 قد تؤدي للوفاة أو حدوث خلل في المخ أو القلب.

وأضاف لـ"فيتو" أن أى مريض سكر عليه معرفة أخطر المضاعفات، لافتا إلى وجود عدد من الأعراض منها زيادة ضربات قلب ودوخة وحاجة إلى شرب المياه وأكل حلويات ففي تلك الحالة لديه سكر منخفض يحتاج إلى شرب كوب ماء بسكر، ولكن إذا حدث انخفاض السكر أثناء النوم يمكن أن يتوفى.

مضاعفات مرض السكر

قال أستاذ أمراض الباطنة والسكر بكلية الطب جامعة القاهرة: إن هناك عدة طرق الحماية من مضاعفات الإصابة بمرض السكر من خلال تجنب ضيق الشرايين وضرورة إجراء فحص سنوي للمريض والتخلص من السمنة، لافتًا إلى أهمية إجراء جراحات السمنة في حالة وجود زيادة مفرطة منها عمليات التكميم حيث تقلل حجم المعدة.

وأكد أن جراحات تكميم المعدة إذا أجريت لمريض السكر يمكن أن تؤخر ظهور مرض السكر، مضيفًا أن مريض السكر عليه الحفاظ على صحته وليس هناك قيود عليه بل يمكن أن يعيش حياة طبيعية ولا يوجد مانع لتناول الطعام ولكن مع ضرورة ترشيد الأكل بكميات قليلة تناسب وزن الجسم.

كيفية تجنب الإصابة بالسكر

كشف صلاح الغزالي حرب طرق تجنب الإصابة بمرض السكر، مشيرا إلى أن مرض السكر يحدث نتيجة نقص هرمون الأنسولين ويتسبب في ضيق الشرايين بالجسم وتكمن خطورته في عدم وجود أعراض كبيرة للمرض.

ونصح بضرورة الحفاظ على المتابعة مع الطبيب كل 6 شهور، وإجراء فحص شامل كل سنة على شبكة شرايين كل أعضاء الجسم، مؤكدًا أنه يجب على المريض الذهاب لطبيب العيون كل 6 شهور حتى دون ما يكون لديه شكوى للفحص وكذلك طبيب الأسنان لأى مشكلة بسيطة يجب علاجها أولا بأول.

أخطاء تسبب هبوط السكر

وأشار الدكتور صلاح الغزالي حرب إلى عدد من الأخطاء التي قد يرتكبها مريض السكر قد تؤدي إلى هبوط نسبة السكر في الدم، موضحًا أن هناك عدة أسباب رئيسية لنقص السكر في الدم لدى مريض السكر منها السلوكيات الخاطئة في التعامل مع الطعام وقياس السكر.

وأضاف أنه يجب على المريض أن يقيس نسبة السكر في الدم قبل تناول الغداء والعشاء ووجبة الإفطار وما بينها، موضحًا أنه لا يمكن تناول وجبة طعام كبيرة بدون قياس السكر والحصول على الأنسولين اللازم وتناول الطعام في مواعيدها.

تحاليل مهمة لمريض السكر

من جانب آخر كشفت وزارة الصحة عن أهم التحاليل الدورية التي يجب على مرضى السكر المؤكد إصابتهم بالمرض إجراؤها منها:

١- وظائف الغدة الدرقية

٢- الدهون والكوليسترول في الدم

٣- زيارة طبيب القلب والأسنان

٤- الهيموجلوبين السكري

٥-فحص قاع العين

٦-فحص القدمين

٧- وظائف الكبد

٨- وظائف الكلى

٩- زلال البول

ومرض السكر من الأمراض المزمنة التي تصاحب المريض مدى الحياة ولا يوجد علاج شافٍ من المرض نهائيا.

طرق الوقاية من مرض السكر

وأشارت وزارة الصحة إلى طرق للوقاية من مرض السكر منها:

١- الحفاظ على وزن صحي.

٢- تجنب تعاطي التبغ.

٣- ممارسة النشاط البدني بما لا يقل عن 30 دقيقة خلال معظم أيام الأسبوع.

٤- اتباع نظام غذائي صحي مع الحد من المواد السكرية والدهون المشبعة.