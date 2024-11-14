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التعليم العالي: 44 جامعة تتنافس في الموسم السابع لمُسابقة "العباقرة جامعات"

الموسم السابع لمُسابقة
الموسم السابع لمُسابقة "العباقرة جامعات"، فيتو

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية الاستثمار في الشباب المصري باعتبارهم الحلم والأمل والطموح للارتقاء بالدولة المصرية، مُشيرًا إلى توفير كافة الفُرص التي تساعدهم على تطوير قُدراتهم ومهاراتهم، ومُؤكدًا دور الشباب المصري في تحقيق كافة برامج وأهداف التنمية المُستدامة، نظرًا لما يتمتعون به من قوة وحيوية وعلم، فضلًا عما يشكلونه من مصدر هام للازدهار والتطور والرقي والتنمية.

التعليم العالي: 44 جامعة تتنافس في الموسم السابع لمُسابقة"العباقرة جامعات" والمعاهد تشارك للمرة الأولى

وفي هذا السياق، وفي إطار التعاون المُتبادل بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الشباب والرياضة، تستعد وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب بوزارة الشباب والرياضة؛ لإطلاق الموسم السابع على التوالي من مُسابقة "العباقرة جامعات"، والتي تُعرض على قناة القاهرة والناس، ويُقدمها الروائي عصام يوسف، انطلاقًا من مبدأ التكامل بين الرياضة والتعليم كوجهين لعملة واحدة، وكلاهما يُساهم في بناء شخصية مُتكاملة للشباب، وتطوير قدراتهم.

وأشار أحمد أبو المحاسن مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، إلى المُنافسة القوية بين طلاب الجامعات والمعاهد.

وأضاف أبو المحاسن أن مُشاركة المعاهد ومٌنتخب وزارة التعليم العالي في مُسابقة عباقره الجامعات، تُعد بمثابة المرة الأولى للمُشاركة.

وشهدت التصفيات التمهيدية  مُشاركة ٤٤ جامعة وهم جامعات؛ (القاهرة، وقناة السويس، وحلوان، وجنوب الوادي، وطنطا، ودمياط، وبنها، وأسيوط، وبورسعيد، والفيوم، ودمنهور، وسوهاج، وكفر الشيخ، والمنصورة، والأزهر، والسويس، والإسكندرية، والمنوفية، والنيل الأهلية، وعين شمس، وMTI، والزقازيق، والعريش، ومُنتخب وزارة التعليم العالي، والزقازيق الأهلية، والجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني الأهلية، وبنها الأهلية، وأسيوط الأهلية، والجلالة الأهلية، وجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وحلوان الأهلية، وجامعة السلام، ومصر للعلوم والتكنولوجيا،و أكتوبر، وأكاديمية الشروق، وحورس، وجامعة بدر، وسفنكس بأسيوط، والمنصورة الجديدة، والمنيا، والكلية التكنولوجية المصرية الألمانية، ومصر المعلوماتية للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، والمعهد الفني الصحي بالبيهو".

جَدير بالذكر أن برنامج عباقرة الجامعات يهدف إلى تشجيع الشباب على القراءة والإطلاع في مُختلف المعارف لاكتشاف مواهبهم، وخلق حالة من التواصل الإيجابي بين الطلاب في مُختلف التخصصات العلمية والأدبية، ساعيًا للتطوير الدائم والمُستمر في جميع المشاريع المُقدمة للشباب، ومن المُنتظر خلال الفترة القادمة أن يشهد مسرح مركز التعليم المدني بالجزيرة إجراء قرعة الدور الـ 16 بعد الإعلان عن نتيجة التصفيات التمهيدية.
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