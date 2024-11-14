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اقتصاد

90 دقيقة بورصة، المؤشرات ترتفع بشكل جماعي

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بعد مرور 90 دقيقة منذ بدء تعاملات اليوم الخميس.

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.15% عند مستوى 31511 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.20% عند مستوى 39035 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.45% عند مستوى 13796 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.78% عند مستوى 8900 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.49% عند مستوى 11610 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.60% عند مستوى 3302 نقطة.

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