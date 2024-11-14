90 دقيقة بورصة، المؤشرات ترتفع بشكل جماعي

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بعد مرور 90 دقيقة منذ بدء تعاملات اليوم الخميس.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.15% عند مستوى 31511 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.20% عند مستوى 39035 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.45% عند مستوى 13796 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.78% عند مستوى 8900 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.49% عند مستوى 11610 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.60% عند مستوى 3302 نقطة.