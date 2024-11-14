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أسماء ضحايا حادث طريق المطرية - بورسعيد

حادث طريق المطرية،
حادث طريق المطرية، فيتو

 حصلت "فيتو" على قائمة بأسماء 12 شخصا لقوا مصرعهم، إثر حادث تصادم سيارة نقل مع أتوبيس وسيارة أجرة على طريق "المطرية الجديد - بورسعيد". 

وتم نقل عدد من جثث من لقوا مصرعهم جراء حادث طريق "المطرية الجديد - بورسعيد" إلى 3 مستشفيات تابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد. 

واستقبل مستشفى الزهور جثث كل من: عبد العزيز سعد سعد حسن 40 عامًا، سائق الأتوبيس، مقيم قرية الخلايفة بالمنزلة في محافظة الدقهلية، ونجلاء الغريب محمد الشوه 19 عامًا، مقيمة المطرية دقهلية، ورحاب جمعه محمود السيد عبد الله 42 عامًا، مقيمة المطرية دقهلية، ودعاء يوسف محمد عبد اللطيف الشوة 43 عامًا، مقيمة المطرية الدقهلية.

 

 بينما استقبل مستشفى النصر التخصصي جثث كل من: محمد علی محمد خضر 18 عامًا، مقيم المطرية دقهلية، وأحمد محمد المتولى السحراوي 19 عامًا، مقيم المطرية دقهلية، وريهام محمد محمد المتولى 45  مقيمة المطرية دقهلية، ومحمد محمد السعيد عيد سن 19 عامًا، مقيم المطرية دقهلية، ومايه حسن عبد السلام محمد القرعي 35 عامًا، مقيمة المطرية الدقهلية، وفاطمة الزهراء محمود حسين 35 عامًا، مقيمة المطرية الدقهلية.

واستقبل مستشفى 30 يونيو جنوب بورسعيد جثتي كلا من: فتحيه السيد الشافعي محمد النجار 53 عامًا، مقيم المطرية دقهلية، وهبه السيد محمد بحیري 45 عامًا، مقيمة المطرية دقهلية.

 

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