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ثقافة وفنون

عرض الفيلم الصيني "فك الشفرات" بمهرجان القاهرة السينمائي

مهرجان القاهرة السينمائى،
مهرجان القاهرة السينمائى، فيتو

 يعرض اليوم، الفيلم الصيني الروائي "فك الشفرات"، التابع لقسم البرامج الخاصة "حدود الصين السينمائية: الخيال العلمي والدراما وما بعدها" بالتعاون مع مهرجان بكين السينمائي الدولي، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم "فك الشفرات" تدور أحداثه في أربعينيات القرن الماضي، تمكن رونغ جينغزين من فك شفرات العدو التي أنقذت بلاده.

ينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 156 دقيقة، في تمام الساعة 3 عصرا، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج شين سيشينج.

 

يشار إلى أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي من المقرر أن تستمر فعالياته حتى يوم 22 نوفمبر الجاري.

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