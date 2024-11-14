تفاصيل فيلم "الإجازات في فلسطين" المشارك بمسابقة آفاق السينما العربية بـ"القاهرة السينمائي"

يعرض اليوم فيلم "الإجازات في فلسطين"، ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، التي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

قصة الإجازات فى فلسطين

فيلم "الإجازات في فلسطين" وثائقي تدور أحداثه حول شادي، الناشط الذي يبلغ من العمر ٣٠ عامًا، الذي يعود إلى فلسطين بعد أن أصبح مواطنًا فرنسيًّا، بحثًا عن الأمل ولكن كل شيء من حوله يختنق، وتتجدد رغبة الهروب.

ينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 60 دقيقة، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج مكسيم ليندون.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري.