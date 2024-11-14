الخميس 14 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

نائب رئيس مدينة قنا يتابع إصلاح كسر ماسورة مياه بقطاع المساكن

أزمة ضعف مياه الشرب،
أزمة ضعف مياه الشرب، فيتو

تابع  الحسيني صبري نائب رئيس مدينة قنا أعمال إصلاح كسر مياه ٦ بوصة أدى إلى هبوط أرضى بطريق الأربعين بقطاع المساكن، كما رافقه مسئول قطاع المساكن.

حل جميع مشكلات المدينة

وجاء ذلك في إطار اهتمام رئيس المركز بجميع مشكلات المدينة فى جميع القطاعات والعمل على إيجاد حلول سريعة وذلك طبقًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، وتعليمات سيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

وفي سياق متصل قال المهندس رجب عرفه رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا: إن الشركة تبذل قصارى جهدها فى توفير كوب مياه شرب نظيف لكل مواطن من خلال خطط المد والتدعيم أو الإحلال والتجديد لبعض الخطوط القديمة أو تغيير أقطارها مراعاة الزيادة السكانية وزيادة المباني السكانية هذا بجانب التوسعات التي تتم داخل المحطات لزيادة الإنتاج فى مجال مياه الشرب حتى تستوعب الزيادة السكانية، انطلاقًا من دور الدولة بالاهتمام بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

إنهاء أزمة ضعف مياه الشرب

وأشار إلى أن الشركة نجحت فى إنهاء أزمة ضعف مياه الشرب بقرى “عزبة جبريل بقرية كرم عمران”،  و منطقة صلاح الدين بقرية حجازة قبلي،  قرية أبو دياب بدشنا"، وجاري العمل علي إنهاء مشكلة ضعف مياه الشرب خلال فصل الصيف بقرى، " حاجر الترامسة، ومنطقة الجبل بقرية الترامسة، حاجر المحروسة، ونجع الحميرات بقرية المحروسة، قرية الحميدات بمدينة قنا، حاجر خزام بقوص، حاجر دنفيق بنقادة، قرية الشعانية، منطقة الساحل بنجع حمادي".

وتم وضع خطة عاجلة للتعامل الفوري مع الأزمة، فضلًا عن خطة الإحلال والتجديد السنوية لمحطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تم رفع الاعتماد المالي لها من 20 مليون جنيه إلى 70 مليون جنيه خلال العام المالي 2022 / 2023، وإلى 100 مليون جنيه في العام المالي 2023 / 2024 وإلى 150 مليون جنيه خلال  العام الجاري 2024/ 2025. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا قرية الحميدات قرية المحروسة قرية حجازة قبلي قرية حجازة قرية الترامسة قنا قرية كرم عمران قوص

مواد متعلقة

حل مشكلة ضعف وانعدام المياه ببعض المناطق في شمال قنا

انطلاق حملة تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي في قنا السبت

16 ألف مستفيد من أنشطة "بداية جديدة" بقرية بخانس في قنا

تعليم قنا تعلن نتيجة انتخابات المكتب التنفيذي لاتحاد الطلاب

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب في الصاغة صباح اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024

تطورات موقف علي معلول مع الأهلي

سر وعد محمود الخطيب لـ هاني أبو ريدة

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024

الرئيس السيسي يصدر 8 قرارات جمهورية مهمة

8 سيدات و4 رجال، أسماء ضحايا حادث طريق بورسعيد من أبناء المطرية بالدقهلية

أشباح خرجوا من الأنفاق، كشف تفاصيل عملية "إذلال" اللواء جولاني على أيدي حزب الله

ريناد يعلن تشكيل السعودية أمام أستراليا بتصفيات آسيا

منوعات

المزيد

ابتكار مواد جديدة تحارب جفاف التربة في روسيا

"ذعر" من تكرار سيناريو أمستردام، إجراءات فرنسية غير مسبوقة قبل مباراة إسرائيل الليلة

خمر ونساء ومخدرات، الحياة السرية لحكام البريميرليج بعد واقعة ديفيد كوت (فيديو)

محتها العواصف الترابية وبقي المسجد والسوق، مستكشف يعثر بالصدفة على قرية مهجورة بصحراء الجزائر

المزيد

خدمات

المزيد

هتشتري الأرز بكام النهارده الخميس في السوق المحلي

هتشتري الأرز بكام انهارده الأربعاء في السوق المحلي

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء 13/11/2024

سعر السكر اليوم الأربعاء 13-11-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

قائمة هاني أبو ريدة فى انتخابات اتحاد الكرة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم إضافة قيمة المصنعية على مشغولات الذهب والفضة؟ دار الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 14 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 14 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads