نائب رئيس مدينة قنا يتابع إصلاح كسر ماسورة مياه بقطاع المساكن

تابع الحسيني صبري نائب رئيس مدينة قنا أعمال إصلاح كسر مياه ٦ بوصة أدى إلى هبوط أرضى بطريق الأربعين بقطاع المساكن، كما رافقه مسئول قطاع المساكن.

حل جميع مشكلات المدينة

وجاء ذلك في إطار اهتمام رئيس المركز بجميع مشكلات المدينة فى جميع القطاعات والعمل على إيجاد حلول سريعة وذلك طبقًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، وتعليمات سيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

وفي سياق متصل قال المهندس رجب عرفه رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا: إن الشركة تبذل قصارى جهدها فى توفير كوب مياه شرب نظيف لكل مواطن من خلال خطط المد والتدعيم أو الإحلال والتجديد لبعض الخطوط القديمة أو تغيير أقطارها مراعاة الزيادة السكانية وزيادة المباني السكانية هذا بجانب التوسعات التي تتم داخل المحطات لزيادة الإنتاج فى مجال مياه الشرب حتى تستوعب الزيادة السكانية، انطلاقًا من دور الدولة بالاهتمام بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

إنهاء أزمة ضعف مياه الشرب

وأشار إلى أن الشركة نجحت فى إنهاء أزمة ضعف مياه الشرب بقرى “عزبة جبريل بقرية كرم عمران”، و منطقة صلاح الدين بقرية حجازة قبلي، قرية أبو دياب بدشنا"، وجاري العمل علي إنهاء مشكلة ضعف مياه الشرب خلال فصل الصيف بقرى، " حاجر الترامسة، ومنطقة الجبل بقرية الترامسة، حاجر المحروسة، ونجع الحميرات بقرية المحروسة، قرية الحميدات بمدينة قنا، حاجر خزام بقوص، حاجر دنفيق بنقادة، قرية الشعانية، منطقة الساحل بنجع حمادي".

وتم وضع خطة عاجلة للتعامل الفوري مع الأزمة، فضلًا عن خطة الإحلال والتجديد السنوية لمحطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تم رفع الاعتماد المالي لها من 20 مليون جنيه إلى 70 مليون جنيه خلال العام المالي 2022 / 2023، وإلى 100 مليون جنيه في العام المالي 2023 / 2024 وإلى 150 مليون جنيه خلال العام الجاري 2024/ 2025.