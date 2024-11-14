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ثقافة وفنون

انطلاق العرض العالمي الأول لفيلم "ثقوب" بمهرجان القاهرة السينمائي

ثقوب.فيتو
ثقوب.فيتو

يقام اليوم، العرض العالمي الأول للفيلم السعودي الروائي "ثقوب"، ضمن مسابقة آفاق السينما العربية،  التي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم "ثقوب" تدور أحداثه حول تأثر حياة تركي وراكان، وهما شقيقان يعيش كل واحد منهما في مدينة بعيد عن الآخر، بعد تعرض والدتهما فاطمة للسرقة في منزلها ووقوعها في غيبوبة.

ينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 143 دقيقة، في تمام الساعة 6 مساءً، بالمسرح الصغير في دار الأوبرا المصرية،  من إخراج عبدالمحسن الضبعان.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري.

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