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ملفات وحوارات

طليقة سفاح التجمع في مواجهة المتهم اليوم.. لبنى أمام النيابة: الجاني متورط في قضايا اغتصاب بأمريكا.. شهاداته العلمية مزورة.. وحاول قتلي أكثر من مرة

سفاح التجمع، فيتو
سفاح التجمع، فيتو

تواصل محكمة مستأنف التجمع، نظر الاستئناف المقدم من سفاح التجمع، المتهم بقتل 3 فتيات على حكم إعدامه.

ومن المقرر أن تستمع هيئة المحكمة برئاسة المستشار مدبولي كساب، لشهادة "لبنى" طليقة سفاح التجمع، بعد الموافقة على طلب دفاع المتهم باستدعائها للشهادة.

طليقة سفاح التجمع: متورط في قضايا اغتصاب بأمريكا

وخلال شهادتها أمام نيابة القاهرة الجديدة قالت لبنى إنها تزوجت المتهم منذ 10 سنوات في مدينة الإسكندرية وكان دائم الضرب لها، مشيرة إلى أنه حاول قتلها أكثر من مرة، لكنها استطاعت الهرب منه منذ 3  سنوات وذهبت إلى بريطانيا حيث إنها تحمل الجنسيتين المصرية والبريطانية.

وأضافت طليقة سفاح التجمع أن المتهم حاول البحث عنها باستمرار لكن دون جدوى، كما أنه كان دائم التهديد لأسرتها بأنه سيتخلص منهم إذا لم يتمكن من العثور عليها.

وأشارت طليقة سفاح التجمع بأنها لم تعلم شيئًا عن ابنها منذ 3  سنوات وستطالب بضم حضانته إليها، مشيرة إلى أن المتهم لم يحصل على الجنسية الأمريكية، وأنه هرب من أمريكا بعد تورطه في واقعة اغتصاب، وأن الشهادات العلمية التي حصل عليها شهادات غير صحيحة أخذها مقابل دفع أموال وذلك بمساعدة والدته. 

وخلال الجلسة الماضية استمعت المحكمة إلى أقوال الطبيبة الشرعية، والتي قالت، إن المجني عليها الثالثة، وصلت إلى مشرحة زينهم مصابة بجروح ونزيف في رأسها، ونزيف داخلي، والجثة في حالة من التعفن.

توقيع الكشف الظاهري وإجراء فحص الصفة التشريحية

وقالت الطبيبة: إنه بتوقيع الكشف الظاهري وإجراء فحص الصفة التشريحية لجسد مجهول الهوية لأنثى في أواخر العقد الثاني، تبين إصابتها إصابات حديثة حيوية، وانسكابات دموية، ووجود حز حول العنق، وإصابات أخرى لحقت بخلفية فروة الرأس والقفص الصدري. 

إيجابية العثور على مادة الكيتامين بدم المجني عليها

وأضافت الطبيبة أنه بأخذ عينات حشوية من داخل جسد المجني عليها وفحصها كيميائيًّا تبين إيجابية العثور على مادة الكيتامين بدمها.

وأكدت الطبيبة أنه تم أخذ عينات لأظافر المتوفاة وإرسالها للمعامل الطبية الشرعية، وإرسال كذلك حرز الملابس الخاص بالمتوفاة لنفس المعامل، وأفادت نتائج المعامل بوجود بصمة وراثية للضحية، ولذكر غير معلوم.

وأضافت أنه بإجراء المقارنة والمضاهاة بين البصمة الوراثية للذكر غير المعلوم مع المتهم المقبوض عليه تم التوصل لدرجة التطابق، موضحة سلبية تقرير السموم والمخدرات التي من شأنها إحداث الوفاة.

شبهة جنائية في وفاة الضحية

وأوضحت الطبيبة أنه بناء على ما ورد بمذكرة النيابة وظروف العثور على الجثمان وإيجابية الفحص الكيماوي للمادة المهدئة فإن ذلك يشير لوجود شبهة جنائية في وفاة المذكورة.

وأضافت: المتهم قام باصطحاب ضحيته إلى منزله وتعاطي الجواهر المخدرة، وعلى إثر خلاف بينهما قام بإحضار رباط روب وخنقها به من الخلف حتى أزهق روحها وسالت دماؤها على الأريكة وعاشرها بعد قتلها.

سفاح التجمع يستأنف على حكم إعدامه

وأشارت التحقيقات إلى أن سفاح التجمع صاحب حساب «فونكس» على "تيك توك" يقدم من خلاله محتوى لتعليم اللغة الإنجليزية، وبين متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي يتصيد ضحاياه من ساقطات وفتيات ليل، ويمارس الرذيلة معهن وتعمد تصويرهن أثناء العلاقة ليحتفظ بالفيديوهات على هاتفه.

وكشف الفحص المبدئي لهاتف سفاح التجمع، احتواءه على عدد كبير من الفيديوهات مع فتيات الليل والضحايا مدونًا اسم كل ضحية على المقطع الخاص بها، وكان من بينهن رحمة 19 عامًا، إحدى الضحايا التي يحتفظ بصور ومقطع فيديو لها على هاتفه.

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محكمة مستانف التجمع سفاح التجمع نيابة القاهرة الجديدة

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