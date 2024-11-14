الخميس 14 نوفمبر 2024
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أخبار مصر

تداول 13 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

موانئ
موانئ
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 779 شاحنة و145 سيارة.

معدل تداول الحاويات 

 شملت حركة الواردات 4500 طن بضائع، 332 شاحنة و132 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8500 طن بضائع، 447 شاحنة و13 سيارة. 

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة Alcudia Express  بينما تغادر السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية، فيما استقبل الميناء بالأمس العبارتين أمل ودليلة وغادرت السفينة Alcudia Express. 

كما تم تداول 1500 طن بضائع و210 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهى سينا، آور وآيلة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1390 راكب بموانيها.

 

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البحر الأحمر المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر المركز الاعلامي هيئة موانئ البحر الاحمر تداول الحاويات

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