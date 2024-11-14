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رياضة

سر وعد محمود الخطيب لـ هاني أبو ريدة

المهندس هاني ابوريدة
المهندس هاني ابوريدة

حرص المهندس هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقي على التواصل مع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الاهلي قبل تقدمه بأوراق ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة للتنسيق معه قبل خوض الانتخابات. 

وتلقى أبو ريدة وعدًا من رئيس النادي الأهلي بمنح النادي صوته لقائمة أبو ريدة الإنتخابية نظرًا للعلاقة الجيدة بين الثنائي. 

وكان محامي هاني أبو ريدة، تقدم بأوراق ترشح قائمته في انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم، والتي من المقرر أن تجرى في العاشر من شهر ديسمبر المقبل، لاختيار مجلس جديد يدير شؤون الكرة المصري لفترة أربع سنوات قادمة.

 

قائمة هاني أبو ريدة في انتخابات اتحاد الكرة

١)  هاني حسن علي أبو ريدة
٢)  خالد محمد علي الدرندلي
٣) أحمد محمد حلمي أحمد الشريف
٤) محمد محمود يونس الشربيني
٥) وليد عمر عبد الجواد درويش
٦) مصطفى عبد اللّٰه إبراهيم أبو زهرة
٧) طارق محمد محمد محمد أبو العينين
٨) محمد أحمد فؤاد حسين أبو حسين
٩)  إيناس محمد علي مظهر

المرشحون الاحتياطيون

١)  أشرف محمد موسى حسن
٢)  جمس حنا جرس جاد الرب
٣) هيام محمد محمد بركة

جدير بالذكر أن الأيام الأربعة الأولى من فتح باب الترشح وهي الأحد والإثنين والثلاثاء، والأربعاء لم تتقدم أي قائمة بأوراق ترشحها في انتخابات اتحاد الكرة، قبل أن تعلن قائمة هاني أبو ريدة تقدمها بأوراق الترشح 

 

انتخابات اتحاد الكرة

ويستقبل اتحاد الكرة أوراق المرشحين لانتخابات الجبلاية لليوم الخامس على التوالي، استعدادًا للسباق الانتخابي والمحدد له العاشر من ديسمبر المقبل، ومن المقرر أن يغلق باب الترشح لانتخابات اتحاد الكرة يوم السبت المقبل.

 

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اتحاد المصري لكرة القدم اتحاد الكرة الأهلي المهندس هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي

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