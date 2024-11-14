الخميس 14 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

التفاصيل الكاملة لمشروع قانون لجوء الأجانب.. يقر إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.. يحدد موارد التمويل.. وهذه الحالات محرومة من تقديم الطلب

قانون لجوء الأجانب،
قانون لجوء الأجانب، فيتو

يشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة الأحد المقبل، مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب.

تفاصيل مشروع قانون لجوء الأجانب

 وينص مشروع القانون المقدم من الحكومة على إنشاء لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.

دور اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين 

 وتكون اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، وفقا لما جاء في مشروع قانون لجوء الأجانب، هي الجهة المهيمنة على كافة شئون اللاجئين، بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين.

التنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 

 وتتولى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، وفقًا لما جاء في مشروع قانون لجوء الأجانب، بالتنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى. 

ضوابط تقديم طلب اللجوء

 ووفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.

حالات الأولوية في فحص طلبات اللجوء

وبمقتضى مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب، تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص.

موارد اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين 

وحدد مشروع قانون لجوء الأجانب، موارد تمويل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، وفقا لما جاء في المادة 5 والتي تنص على: تتكون موارد اللجنة المختصة من الآتي: 

1 - الاعتمادات التي قد تخصصها الدولة في الموازنة العامة.

٢ - المنح والتبرعات والهبات والإعانات والقروض التي تتلقاها أو تبرمها وفقا للقواعد والأحكام المقررة في هذا الشأن، وبما لا يتعارض مع أغراضها، وبعد موافقة الوزارات والجهات المختصة في الدولة.

كما حدد مشروع قانون لجوء الأجانب، المقرر مناقشته أمام مجلس النواب، 5 حالات لا يحق لهم اكتساب طلب اللجوء.

حالات لا يحق لها اكتساب طلب اللجوء 

وتنص المادة 8 من مشروع قانون لجوء الأجانب على: لا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ في أي من الأحوال الآتية:

1 - إذا توافرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.

ارتكاب جريمة قبل دخول مصر

2- إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية.

3_ إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.

إذا كان مدرجًا على قوائم الإرهابيين 

3- إذا كان مدرجًا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

5_ إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

لجوء الأجانب الاجانب النواب مجلس النواب اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين قانون لجوء الأجانب الحكومة

مواد متعلقة

تفاصيل جدول أعمال النواب الأسبوع المقبل.. مناقشة مشروع قانون لجوء الأجانب.. استكمال نظر تقرير الإجراءات الجنائية.. وزيرا الإسكان والتنمية المحلية يستعرضان خطة العمل.. واتفاقية لدعم ذوي الإعاقة

الأحد، مجلس النواب يناقش قانون لجوء الأجانب ويستكمل نظر "الإجراءات الجنائية"

بعد موافقة دفاع البرلمان.. تفاصيل مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب.. ينص على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين.. التنسيق مع الجهات المعنية لتقديم الدعم.. وهذه حالات الأولوية في فحص الطلبات

نائب وزير الخارجية: 9 ملايين مهاجر وطالب لجوء في مصر يتمتعون بحقوق المصريين

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب في الصاغة صباح اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024

تطورات موقف علي معلول مع الأهلي

سر وعد محمود الخطيب لـ هاني أبو ريدة

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024

الرئيس السيسي يصدر 8 قرارات جمهورية مهمة

8 سيدات و4 رجال، أسماء ضحايا حادث طريق بورسعيد من أبناء المطرية بالدقهلية

أشباح خرجوا من الأنفاق، كشف تفاصيل عملية "إذلال" اللواء جولاني على أيدي حزب الله

ريناد يعلن تشكيل السعودية أمام أستراليا بتصفيات آسيا

منوعات

المزيد

"ذعر" من تكرار سيناريو أمستردام، إجراءات فرنسية غير مسبوقة قبل مباراة إسرائيل الليلة

خمر ونساء ومخدرات، الحياة السرية لحكام البريميرليج بعد واقعة ديفيد كوت (فيديو)

محتها العواصف الترابية وبقي المسجد والسوق، مستكشف يعثر بالصدفة على قرية مهجورة بصحراء الجزائر

البصل القاتل، 104 حالات تسمم جديدة بوجبات همبرجر من ماكدونالدز

المزيد

خدمات

المزيد

هتشتري الأرز بكام النهارده الخميس في السوق المحلي

هتشتري الأرز بكام انهارده الأربعاء في السوق المحلي

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء 13/11/2024

سعر السكر اليوم الأربعاء 13-11-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

قائمة هاني أبو ريدة فى انتخابات اتحاد الكرة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم إضافة قيمة المصنعية على مشغولات الذهب والفضة؟ دار الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 14 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 14 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads