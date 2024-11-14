الخميس 14 نوفمبر 2024
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سياسة

غرامة 500 ألف جنيه، عقوبة إنشاء مؤسسات اجتماعية للمسنين دون ترخيص

المسنون، فيتو
المسنون، فيتو

شدد قانون المسنين الجديد على عقوبة إنشاء مؤسسات اجتماعية للمسنين دون الحصول على ترخيص وفقا لهذا القانون.

وذكرت المادة (48) على أن يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من قام بإنشاء المؤسسات الاجتماعية المشار إليها في المادة (10) من هذا القانون دون الحصول على ترخيص.


فرائض مالية لصالح المسنين
 

وحسب المادة (39)، تزاد الفرائض المالية على الخدمات والمستندات التالية بقيمة خمسة جنيهات تؤول لصالح الصندوق:

1. رخصة السلاح.

2.التذاكر المباعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية والمسرح والسينما.


3. تذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها، ويستثنى من ذلك الحفلات والمهرجانات التابعة لوزارة الثقافة أو التي تقيمها.

 

مزايا للمسنين في القانون
 

4. طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية.

5.  طلبات الاشتراكات في النوادي الرياضية وتجديد العضوية السنوية فيها.


6. تصاريح العمل للمصريين المستخرجة طبقًا لأحكام القانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية.


7. كراسات الشروط والمواصفات للمناقصات والمزايدات التي تبرمها الجهات العامة.

8. عقود المقاولات والتوريدات التي تبرمها الجهات العامة.

9. تراخيص إنشاء المباني.

طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضي

10- طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة.

11- طلب قيد مؤسسات العمل الأهلي.

12- طلب الترخيص أو تجديد ترخيص عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية.

13- رسم ترخيص جميع الدور والمؤسسات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

المسنين، 14- القيد في السجل التجاري.

15- القيد في النقابات العمالية والمهنية.

16- رسوم الشهر والتوثيق المقررة بموجب القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.

17- شهادة إيداع مصنفات الملكية الفكرية.

18- رسم القيد في سجل المصدرين أو تجديده أو تعديله.

19- رسوم فحص الصادرات.

 

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