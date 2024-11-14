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موعد مباراة البرازيل وفنزويلا في تصفيات كأس العالم والقناة الناقلة

مباراة البرازيل
مباراة البرازيل وفنزويلا في تصفيات كأس العالم

 يستضيف منتخب فنزويلا نظيره المنتخب البرازيلي، مساء اليوم الخميس، على ملعب "مونيمنتال دي ماتورين"، ضمن منافسات الجولة 11 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.


موعد مباراة البرازيل وفنزويلا 

 تنطلق مباراة البرازيل وفنزويلا مساء اليوم الخميس في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مصر، الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت السعودية.

 

القناة الناقلة لمباراة البرازيل وفنزويلا

تذاع مباراة البرازيل وفنزويلا عبر قناة الرياضية السعودية SSC HD1.

ويحتل منتخب البرازيل، المركز الرابع بـ16 نقطة في جدول الترتيب، أما منتخب فنزويلا في المركز الثامن برصيد 11 نقطة.


وتتصدر الأرجنتين ترتيب التصفيات برصيد 22 نقطة، وفي المركز الثاني يتواجد منتخب كولومبيا برصيد 16 نقطة.

ودافع دوريفال جونيور مدرب المنتخب البرازيلي، عن فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، بعد الأحداث التي شهدها حفل توزيع جوائز "فرانس فوتبول".

وقال دوريفال، خلال مؤتمر صحفي تقديمي لمواجهة فنزويلا في التصفيات المؤهلة كأس العالم 2026: "لقد خسر فينيسيوس الكرة الذهبية بسبب خطأ في رؤية من قيموا".

وأضاف مدرب البرازيل: "مهاجم ريال مدريد كان أهم اللاعبين وأكثرهم حسما في الموسم الماضي".

وخسر فينيسيوس جائزة الكرة الذهبية لصالح رودري لاعب وسط مانشستر سيتي والمنتخب الإسباني.

وطالب المدرب بنسيان كل هذا لأن أكبر إنجازات اللاعب هي أنه فاز باحترام الشعب البرازيلي.

وأتم: "فيني لاعب يتفجر في كل لحظة، لقد مر بأوقات صعبة في مسيرته، ومع ذلك لم يفقد دوره البطولي. 

وعلي صعيد آخر أعطى دوريفال جونيور، مدرب منتخب البرازيل، وعدا لجماهير راقصي السامبا بشأن مشاركة الفريق في كأس العالم 2026، والذي يقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

 

وقال دوريفال، في تصريحات أبرزها الحساب الرسمي للصحفي فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، في وقت سابق على شبكة "إكس": "سنكون في نهائي كأس العالم 2026.. سنصل إلى النهائي".

وأضاف مدرب البرازيل: "يمكنكم تصويري وأنا أقول هذه الكلمات. ليس لدي أي شك في ذلك.. سنكون هناك".

 

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