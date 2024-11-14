النقل تخاطب التنمية المحلية لهذا السبب

أرسلت وزارة النقل خطابا للتنمية المحلية للتنسيق مع المحافظات لسرعة غلق المزلقانات غير الشرعية لما تمثله من خطورة خاصة مع دخول فصل الشتاء وانتشار الشبورة التى تعدم الرؤية الأمر الذى قد ينذر بمشاكل عدة.

وطالب النقل المحافظات بسرعة التحرك لفرض سيطرتها للحد من هذه الظاهرة والتى تنتشر على طول خطوط السكك الحديد.

وتستمر وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر في استكمال حملة "سلامتك تهمنا" للتوعية من السلوكيات الخاطئة عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية.

السكك تحذر من هذه الأفعال

ناشدت هيئة السكك الحديدية المواطنين بعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية وعدم العبور منها لما ينجم عنها من إزهاق لأرواح المواطنين وتعطيل لمسير حركة القطارات.

كما أكدت الهيئة على ضرورة الالتزام التام بالعبور من الأماكن المعدة لذلك، وهي المزلقانات الشرعية الخاصة بهيئة السكك الحديدية للمحافظة على أرواح المواطنين وانتظام مسير حركة القطارات.