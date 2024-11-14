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خارج الحدود

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 6 جنود في ضربات قاتلة لـ حزب الله

قتلى إسرائيليين،
قتلى إسرائيليين، فيتو

شهد الجيش الإسرائيلي واحدًا من أكثر أيامه دموية في عملياته البرية ضد حزب الله في لبنان، أمس الأربعاء، حيث قُتل ستة من جنوده في اشتباكات بالقرب من الحدود.


وقال الجيش في بيان له إن الجنود "سقطوا خلال معركة في جنوب لبنان"، مما يرفع حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى 47 جنديًا منذ 30 سبتمبر الماضي، عندما دخلت القوات البرية الإسرائيلية لبنان.

وجاء الإعلان بعد تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد يسرائيل كاتس، الذي أكد أنه لا نية لدى إسرائيل في التوقف عن الحرب ضد حزب الله.

كما أعلن حزب الله اللبناني، صباح اليوم الخميس، مسؤوليته عن استهداف قوات الجيش الإسرائيلي بصواريخ، في هجوم وقع مساء الأربعاء شمالي إسرائيل.
وقال الحزب في بيان إنه "استهدف تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي في مستوطنة سعسع بوابل من الصواريخ".


منذ 23 سبتمبر، كثف الجيش الإسرائيلي حملته الجوية على لبنان، مستهدفًا مواقع حزب الله في جنوب بيروت وشرق وجنوب لبنان، وأرسل قوات برية في 30 سبتمبر.

 

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