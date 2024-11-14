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رياضة

كولر يوافق على رحيل لاعب الأهلي

كولر المدير الفني
كولر المدير الفني للأهلي

الأهلي، وافق مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على رحيل حمزة علاء حارس مرمى الفريق في ميركاتو الشتاء المقبل على سبيل الإعارة.

وأبلغ كولر، محمد رمضان المدير الرياضي للنادي موافقته على إعارة اللاعب الذي طلب ذلك بحثا عن فرصة المشاركة.

حمزة علاء تحدث مع رمضان في رغبته بالرحيل معارا بعد تمديد تعاقده من أجل الحصول على فرصة المشاركة التي يرى حارس الأهلي صعوبتها في ظل تواجد محمد الشناوي ومصطفي شوبير.

وقال مصدر داخل الأهلي إن هناك ترحيبا فنيا داخل النادي برحيل كريم نيدفيد لاعب الفريق في ميركاتو الشتاء القادم.
 

وأضاف: لجنة التخطيط لديها ترحيب بالقرار ونفس الأمر بالنسبة لمحمد رمضان المدير الرياضي في ظل توالى إصابات اللاعب والتي كان آخرها الإصابة في عضلة السمانة.

تابع المصدر: كولر طلب منحه مهلة أخيرة لتقييم  حمزة علاء حتى يناير القادم قبل إصدار قراره النهائي بشأن مستقبل اللاعب الذي واصل الغياب عن الحسابات بسبب الإصابات.

 كما قال مصدر داخل الأهلي إن هناك قائمة محلية سرية تضم خمسة لاعبين من الدوري المصري (ليس بينهم مهاجم) تبقى تحت منظار مارسيل كولر المدير الفني للفريق وياسين ميكاري محلل الأداء   من أجل التعاقد مع أبرزهم لتدعيم صفوف الفريق.

وقال مصدر: هناك لاعبون مميزون في الدوري المصري نضعهم تحت المنظار من أجل متابعة مستواهم ومدى ثباته بهدف التعاقد مع أحدهم لتدعيم الصفوف ولكن حتى هذه اللحظات لا يوجد أي مفاوضات أو تحركات رسمية. 

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر تدريباته غدا الجمعة استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 

كما يعود مارسيل كولر  إلى القاهرة اليوم بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها استغلالا لفترة التوقف الحالية للدوري. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقناة الناقلة

 ويلتقي النادي الأهلي نظيره فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجاري في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

وفاز الأهلي مؤخرًا على زد بهدف نظيف سجله طاهر محمد طاهر فى الدقيقة 11 من أحداث المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري.

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