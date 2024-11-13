الخميس 14 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بعثة الزمالك تصل ليبيا استعدادا لمواجهة النصر الليبي وديا

فريق الزمالك
فريق الزمالك

وصلت منذ قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ليبيا لخوض ودية النصر المقرر لها يوم الجمعة المقبل في اعتزال خالد حسين لاعب منتخب ليبيا السابق.

وأعلن النصر الليبي، قيام عبد الرحمن زيد رئيس النادي بشراء تذاكر مباراة الزمالك الودية، التي تجمع الفريقين يوم الجمعة المقبل، في مهرجان اعتزال خالد حسين لاعب الفريق النصراوي السابق.

وذكرت الصفحة الرسمية لنادي النصر الليبي أن رئيس النادي عبدالرحمن زيد قام بشراء تذاكر مباراة اعتزال خالد حسين أمام الزمالك دعمًا للجماهير النصراوية للاستمتاع بهذا اليوم التاريخي.

وأضافت نادي النصر الليبي: “التذاكر مجانية، ولكن لابد من الحصول عليها من المكان المخصص للدخول إلى ملعب المباراة".

لحضور الجماهير مجانا، رئيس النصر الليبي يتكفل بشرء جميع تذاكر مباراة الزمالك، فيتو 
لحضور الجماهير مجانا، رئيس النصر الليبي يتكفل بشرء جميع تذاكر مباراة الزمالك، فيتو 

لقطات من مغادرة بعثة الزمالك إلى ليبيا

 

 

وكان مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، وافق على مشاركة الفريق الأول لكرة القدم في مباراة اعتزال خالد حسين نجم منتخب ليبيا وفريق النصر الليبي، والمقرر إقامتها يوم 15 نوفمبر  الجاري. 

مباراة اعتزال خالد حسين نجم منتخب ليبيا 

 وتولى أحمد سليمان عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء والمشرف على الكرة الاتفاق على كافة تفاصيل المباراة.   

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك الزمالك رئيس النصر الليبي مباراة الزمالك الودية مباراة الزمالك مباراة اعتزال خالد حسين

مواد متعلقة

لحضور الجماهير مجانا، رئيس النصر الليبي يتكفل بشراء جميع تذاكر مباراة الزمالك

لقطات من مغادرة بعثة الزمالك إلى ليبيا (صور)

الأكثر قراءة

خبيرة مصرفية تكشف سر سحب البنك المركزي سيولة كبيرة من البنوك (فيديو)

أسعار الذهب فى الأسواق اليوم الأربعاء خلال التعاملات المسائية

حقيقة إلغاء إجازة السبت من المدارس على مستوى الجمهورية

حسين فهمي وزوجته أول الحضور في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور)

حفل افتتاح الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (بث مباشر)

رئيس الإمارات ينيب وفدًا رسميًا لتقديم العزاء في وفاة شقيقة شيخ الأزهر (ًصور)

أسفر عن مصرع وإصابة 35 شخصا، محافظ الدقهلية يتابع حادث طريق "المطرية-بورسعيد"

متسابقة سعودية تخطف نظر باسم يوسف برقصها في Arabs Got Talent (فيديو)

منوعات

المزيد

تشييع مهيب لـ5 أشقاء لقوا مصرعهم إثر حريق منزلهم بتركيا

"تايم" تكرم الأمير هاري وتضعه بقائمة قادة المناخ 2024

بعد أسبوعين من الفيضانات، إسبانيا تشهد أمطارا غزيرة

بعد 5 سنوات على احتراقها، كاتدرائية نوتردام تستعد لفتح أبوابها الشهر المقبل

المزيد

خدمات

المزيد

هتشتري الأرز بكام انهارده الأربعاء في السوق المحلي

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء 13/11/2024

سعر السكر اليوم الأربعاء 13-11-2024 في الأسواق

أسعار الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الاربعاء

المزيد

انفوجراف

قائمة هاني أبو ريدة فى انتخابات اتحاد الكرة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 14 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

7 فضائل لسورة الكهف، تعرف عليها

خالد الجندي: فوضى الخطاب الديني واحدة من أسباب انتشار الإلحاد بالمجتمعات الإسلامية (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads