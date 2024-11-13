عودة مدبولي من قمة المناخ COP29، لقاءات مكثفة وطرح رؤية مصرية حول التغير المناخي

عاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إلى القاهرة بعد مشاركته في قمة المناخ COP29 بأذربيجان نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشهدت الزيارة لقاءات متعددة مع قادة دول ورؤساء حكومات حول تعزيز التعاون في مواجهة التغير المناخي.

كما ألقى الدكتور مصطفى مدبولي كلمة، نيابة عن رئيس الجمهورية، ضمن برنامج الكلمات العامة لقادة العالم ورؤساء الحكومات بالمؤتمر، وشارك بمداخلة مهمة في مائدة مستديرة حول تعزيز إجراءات التخفيف من آثار التغير المناخي.

وحضر رئيس الوزراء مأدبة عشاء رسمية بحضور إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان وحرمه، إلى جانب قادة الدول ورؤساء الحكومات المشاركين بقمة المناخ COP29.