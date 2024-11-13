الخميس 14 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

عودة مدبولي من قمة المناخ COP29، لقاءات مكثفة وطرح رؤية مصرية حول التغير المناخي

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء

عاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إلى القاهرة بعد مشاركته في قمة المناخ COP29 بأذربيجان نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشهدت الزيارة لقاءات متعددة مع قادة دول ورؤساء حكومات حول تعزيز التعاون في مواجهة التغير المناخي.

كما ألقى الدكتور مصطفى مدبولي كلمة، نيابة عن رئيس الجمهورية، ضمن برنامج الكلمات العامة لقادة العالم ورؤساء الحكومات بالمؤتمر، وشارك بمداخلة مهمة في مائدة مستديرة حول تعزيز إجراءات التخفيف من آثار التغير المناخي.

 وحضر رئيس الوزراء مأدبة عشاء رسمية بحضور إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان وحرمه، إلى جانب قادة الدول ورؤساء الحكومات المشاركين بقمة المناخ COP29.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

آثار التغير المناخي إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان التغير المناخي الرئيس عبد الفتاح السيسي جمهورية أذربيجان

مواد متعلقة

الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعي غدا، ومؤتمر صحفي مرتقب لـ مدبولي وكامل الوزير

من بنها إلى قليوب، مشاريع استثمارية ضخمة في انتظار القليوبية (صور)

رئيس الوزراء يلتقي المديرة التنفيذية لوكالة "النيباد"

مدبولي: 5% من الناتج الإجمالي للدول الأفريقية يوجه لتغيرات المناخ

الحكومة: لم نطلب من صندوق النقد زيادة الشريحة الرابعة إلى ملياري دولار

رئيس الوزراء يشارك في مائدة مستديرة حول تعزيز إجراءات التخفيف من آثار التغير المناخي

مدبولي يلتقي رئيس وزراء أذربيجان على هامش مؤتمر المناخ"كوب 29"

رئيس الوزراء يشارك بالجلسة الافتتاحية لقمة المناخ في "كوب 29" بأذربيجان

الأكثر قراءة

خبيرة مصرفية تكشف سر سحب البنك المركزي سيولة كبيرة من البنوك (فيديو)

أسعار الذهب فى الأسواق اليوم الأربعاء خلال التعاملات المسائية

حقيقة إلغاء إجازة السبت من المدارس على مستوى الجمهورية

حسين فهمي وزوجته أول الحضور في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور)

حفل افتتاح الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (بث مباشر)

رئيس الإمارات ينيب وفدًا رسميًا لتقديم العزاء في وفاة شقيقة شيخ الأزهر (ًصور)

أسفر عن مصرع وإصابة 35 شخصا، محافظ الدقهلية يتابع حادث طريق "المطرية-بورسعيد"

متسابقة سعودية تخطف نظر باسم يوسف برقصها في Arabs Got Talent (فيديو)

منوعات

المزيد

تشييع مهيب لـ5 أشقاء لقوا مصرعهم إثر حريق منزلهم بتركيا

"تايم" تكرم الأمير هاري وتضعه بقائمة قادة المناخ 2024

بعد أسبوعين من الفيضانات، إسبانيا تشهد أمطارا غزيرة

بعد 5 سنوات على احتراقها، كاتدرائية نوتردام تستعد لفتح أبوابها الشهر المقبل

المزيد

خدمات

المزيد

هتشتري الأرز بكام انهارده الأربعاء في السوق المحلي

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء 13/11/2024

سعر السكر اليوم الأربعاء 13-11-2024 في الأسواق

أسعار الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الاربعاء

المزيد

انفوجراف

قائمة هاني أبو ريدة فى انتخابات اتحاد الكرة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 14 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

7 فضائل لسورة الكهف، تعرف عليها

خالد الجندي: فوضى الخطاب الديني واحدة من أسباب انتشار الإلحاد بالمجتمعات الإسلامية (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads