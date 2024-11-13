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أسفر عن مصرع وإصابة 35 شخصا، محافظ الدقهلية يتابع حادث طريق "المطرية-بورسعيد"

مصرع وإصابة 35 شخصا
مصرع وإصابة 35 شخصا

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية مساء اليوم الأربعاء، منذ اللحظات الأولي تداعيات حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل وسيارة أجرة على طريق المطرية الجديد بورسعيد والذي أسفر عن مصرع 13 شخصا وإصابة 22 آخرين.

وتواصل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية مع اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد للاطمئنان على حالة المصابين وسرعة إجراءات تصريح الدفن للمتوفين.

وعلى الفور أمر محافظ الدقهلية، الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة برفع حالة الطوارئ القصوي بمستشفيات قطاع الشمال والقريبة من موقع الحادث لاستقبال أي حالات إصابة وتوفير كافة سبل العلاج ونقل الحالات الحرجة إلى مستشفيات جامعة المنصورة.

يذكر أنه توجد 13 حالة وفاة تم نقلهم إلى مستشفيات الزهور،والنصر،30 يونيو ببورسعيد،أما حالات الإصابة البالغة 22 حالة،منها 15 حالة بمستشفيات الدقهلية، 12 بمستشفى المطرية و3 بمستشفى المنزلة، و7 حالات إصابة بمستشفى 30 يونيو ببورسعيد.

وأكدت المحافظة تواصلها مع  المواطنين من خلال مركز الشبكة الوطنية للسيطرة والتحكم بديوان عام المحافظة (غرفة العمليات المركزية) لتلقي أية شكاوي لتلبية احتياجاتهم فورا من خلال الفرق العاملة علة الأرقام التالية/  0502316644 -0502314880 -0502327792 " من التليفون الأرضي أو المحمول،  وعلى رقم 114 من التليفون الأرضي.

وأهابت محافظة الدقهلية بالمواطنين عدم الانسياق وراء أي شائعات وتلقي الأخبار والمعلومات من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة.

الحالات الحرجة اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بديوان عام المحافظة حافظة الدقهلية طريق المطرية غرفة العمليات المركزية غرفة العمليات المركزي مستشفى المطرية وكيل وزارة الصحة ب وكيل وزارة الصحة مستشفي المنزلة

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