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اقتصاد

88.3 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات اليوم الأربعاء

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة نسبة 88.3 %من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.8 %و العرب على 5.9 % وذلك بعد استبعاد الصفقات. 

و قد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 205.4 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 68.4 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات. 
 

يذكر أن تعاملات المصريين مثلت 7.86 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 6.8 %و سجل العرب 6.5 %و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 811.2 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 3.613,9 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
 

تعاملات جلسة الاربعاء 

 

 تراجعت  مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات  الأربعاء، وخسر رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.271 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 31433 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 38955 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 13796 نقطة.

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 8326 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 11581 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 3233 نقطة.

 

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