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ثقافة وفنون

أنا دمي فلسطيني، تفاعل نجوم الفن مع فرقة الدبكة بافتتاح مهرجان القاهرة السينمائى

فرقة الدبكة الفلسطينية،
فرقة الدبكة الفلسطينية، فيتو

فى لفتة طيبة، بدأت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الـ 45 بالدبكة الفلسطينية على أنغام أغنية أنا دمي فلسطيني لفرقة «وطن الفنون» وسط تفاعل نجوم ونجمات الفن، وفى مقدمتهم رئيس المهرجان الفنان حسين فهمي، وإلهام شاهين، وصفية العمري، ليلي علوي، ولبلبة، ونبيلة عبيد.

وقال حسين فهمي رئيس المهرجان: إن جميع أعضاء الفرقة من غزة الشقيقة، وسط تصفيق حار من جميع الحضور.

افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي 

وحرص عدد من نجوم ونجمات الفن على حضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدار الأوبرا المصرية، ومن أبرز الحضور: خالد النبوي ومحمود حميدة، وليلى علوي، والمخرج خالد يوسف ولقاء الخميسي، ورانيا يوسف، والإعلامية هالة سرحان، وعمرو الليثي، ونجلاء بدر، وداليا البحيري، وغيرهم.  


فيما غاب عن الافتتاح نجوم آخرون لذهابهم إلى عرض أزياء إيلي صعب في المملكة العربية السعودية، مثل: يسرا، وأحمد حلمي، وعمرو دياب، وغيرهم.

ويعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

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