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أخبار مصر

صندوق عربي لتمويل مشروعات الربط بين الدول العربية

القطار المكهرب، فبتو
القطار المكهرب، فبتو
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 شدد الدكتور محمد على  مستشار وزير النقل الأسبق على ضرورة  الإسراع بتنفيذ مشروعات الربط العربى، وخاصة الربط بالسكك الحديد لتسهيل نقل البضائع بين الدول العربية بما يساهم فى نقلة حقيقة فى التبادل التجارى العربي.

وأكد مستشار وزير النقل الأسبق أهمية إعادة تفعيل المشروع السابق، والذى سبق وتم اعتماده من قبل وزراء النقل العرب بتدشين صندوق سيادى عربى يتم تمويله من قبل كافة الدول العربية، ويكون تحت إشراف الجامعة العربية ويقوم هذا الصندوق بتمويل مشروعات التكامل العربى فى مجالات النقل.

 

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