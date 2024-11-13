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رياضة

كفر الشيخ يطمئن الجماهير على لاعبه محمد شوقي: تحت الملاحظة لمدة 48 ساعة

محمد شوقي لاعب كفر
محمد شوقي لاعب كفر الشيخ

كشف نادي كفر الشيخ عن أخر تطورات الحالة الصحية للاعبه محمد شوقي بعد الأزمة التي تعرض لها خلال مباراة الفريق أمام مركز شباب القزازين، بدوري القسم الثاني، والتي أقيمت على ملعب الزرقا بدمياط. 

ونشر كفر الشيخ عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “لاعبنا محمد شوقي، بخير حتى الآن، وسيظل تحت الأجهزة لمدة 48 ساعة لحين اسقرار صحته تمامًا، نرجو منكم الدعاء”.

وكانت أنباء ترددت عن وفاة محمد شوقي لاعب فريق كفر الشيخ، إثر توقف عضلة القلب، حيث تعرض للإصابة عقب سقوطه في إحدى الكرات المشتركة والتي بلع لسانه على إثرها ليقوم الحكم بإلغاء المباراة، ليتوجه بعدها اللاعب مباشرة إلى مستشفى الزرقا بسبب حالته الحرجة.

رئيس مركز "القزازين" يكشف تطورات الحالة الصحية للاعب محمد شوقى

وكشف على القزاز رئيس مجلس إدارة مركز شباب القزازين، تفاصيل الأزمة الصحية لـ محمد شوقي لاعب كفر الشيخ، خلال مباراة الفريقين بدوري القسم الثاني، والتي أقيمت على ملعب الزرقا بدمياط. 

وأكد القزاز في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن محمد شوقي لاعب فريق كفر الشيخ سقط في إحدى الكرات المشتركة وبلع لسانه  ليقوم الحكم على الفور بإلغاء المباراة، واستدعاء  سيارة الإسعاف ليتم نقله إلى مستشفى الزرقا بسبب حالته الحرجة.

وأضاف القزاز أن جميع لاعبي ومسئولي الناديين هرعوا خلف اللاعب للمستشفى، حيث يرقد اللاعب الآن في غرفة العناية المركزة، مؤكدا أن الأطباء أبلغوا الجميع بأن اللاعب حالته حرجة، إلا أنه ما زال حيا وأن كل ما يتردد بشأن وفاته غير صحيح.

 

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