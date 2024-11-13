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ثقافة وفنون

ليلي علوي وخالد النبوي ورانيا يوسف يحضرون حفل افتتاح "القاهرة السينمائي" (صور)

خالد النبوي، فيتو
خالد النبوي، فيتو

شهد حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45 المقام حاليا في دار الأوبرا المصرية حضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن. 

نجوم الفن علي ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي 

وحرص علي الحضور كل من خالد النبوي ومحمود حميدة ورزان مغربي، والمخرج خالد يوسف والفنانة لقاء الخميسي والفنانة رانيا يوسف وغيرهم، بالإضافة إلي حضور ليلي علوي ونجلاء بدر والفنانة نسرين أمين  

وكان من أول الحضور الإعلامية هالة سرحان، والفنانة ميمي جمال، والفنانة منال سلامة، ودينا، وفي المقدمة حسين فهمي رئيس المهرجان وزوجته.

وتقام الدورة الخامسة والأربعون من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الفترة من اليوم 13 نوفمبر وحتى 22 من الشهر نفسه.

 

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

 

 

المكرمون في المهرجان 

ويكرم المهرجان  في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي يُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما يتم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

وكان مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45 أعلن مواعيد وأماكن عرض الأفلام المشاركة في أقسام ومسابقات المهرجان هذا العام، حيث من المقرر أن يبدأ البرنامج بفيلم حفل الافتتاح "أحلام عابرة" مساء اليوم الأربعاء.

مهرجان القاهرة السينمائي 

ويعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

 

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