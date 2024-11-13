الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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سياسة

وزيرا الإسكان والتنمية المحلية أمام النواب الأسبوع المقبل

مجلس النواب يواصل
مجلس النواب يواصل الجلسات العامة

يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد الجلسات العامة الأسبوع المقبل، أيام الأحد، الإثنين، والثلاثاء، لمواصلة دوره التشريعي والرقابي.

مناقشة قانون لجوء الأجانب بمجلس النواب 

ويناقش مجلس النواب، يوم الأحد المقبل، تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.

أهداف قانون تنظيم لجوء الأجانب 

ويهدف مشروع قانون لجوء الأجانب، إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة، في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين.

إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين 

يتضمن مشروع قانون لجوء الأجانب، إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين، بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.

استكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية 

كما يستكمل مجلس النواب، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، من حيث المبدأ فقط، في الجلسات العامة أيام الانعقاد الثلاثة.

ووفقا لتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، يمثل الإجراءات الجنائية، قانون متكامل يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.

وتضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

وزير الإسكان أمام النواب

وجاء في جدول أعمال مجلس النواب، يوم الاثنين المقبل، عرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بيانا بشأن سياسات وخطط الوزارة، لضبط النمو السكاني والانتشار العمراني من خلال تطوير المدن الجديدة القائمة، وإنشاء مدن الجيل الرابع على المحاور التنموية.

كما يستعرض وزير الإسكان، أمام النواب، استراتيجيات معالجة الفجوات التنموية عبر تطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة، وسبل إنهاء ملف التصالح في مخالفات، وسياسات توسيع برنامج الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.
 

وزيرة التنمية المحلية أمام النواب

كما تستعرض الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، في جلسة الثلاثاء المقبل، بيانا بشأن سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وآليات الإصلاح المالي والتنظيمي لها، وسياسات  التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة.

وتستعرض وزيرة التنمية المحلية، خطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، وكذا استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية، وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين.

ويناقش مجلس النواب، في جلسة الثلاثاء المقبل، قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا، والموقع بتاريخ 17 مارس 2024.

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