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حوادث

اليوم، محاكمة طفلة بتهمة استخدام القوة ضد "سيدة بولاق" وهتك عرضها

محاكمة المتهم، فيتو
محاكمة المتهم، فيتو

تنظر محكمة جنوب الجيزة اليوم الخميس، جلسة إعادة إجراءات محاكمة طفلة على خلفية اتهامها باستعراض قوة وهتك عرض سيدة وسرقتها بالقوة في أحد شوارع بولاق الدكرور بالجيزة.

 

وأدانت محكمة جنايات أول درجة في يونيو الماضي؛ الطفلة "ش" - 14 عامًا- بالحبس ثلاث أشهر، فيما برأت المحكمة إثنين من شقيقاتها وآخرين عما أسند إليهم من اتهام هتك عرض سيدة في الشارع وسرقتها واستعراض قوة.


وكشفت النيابة العامة في تحقيقات القضية رقم 2121 لسنة 2024 جنايات بولاق الدكرور، والمقيدة برقم 425 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة أن المتهمين "ف.ا" و"س. أ" و"ك. أ" و"س ف"، و"ش. م"، في اليوم الثاني من يناير 2024، بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، محافظة الجيزة قاموا باستعراض القوة والتلويح بالعنف قبل المجني عليها "فاطمة أ.م" وكان ذلك بقصد بث الرعب والتهديد والترويع في نفسها وتكدير سلمها وسكينتها مما عرض حياتها للخطر.

 

وأوضحت النيابة العامة في التحقيقات، أن المتهمين قاموا بسرقة المجني عليها عن طريق الإكراه، بأن قاموا بالاتفاق فيما بينهم بالاعتداء عليها حال حملهم أسلحة بيضاء "سكين" وأحدثوا ما بها من إصابات موصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على الحقيبة الخاصة بها وما تحويه من مبالغ المالية وهاتف محمول وبطاقة رقم قومي وكذا قاموا المتهمين، بالاستيلاء على الحُلي الذهبية المملوكة لها.

 

وتابعت النيابة في تحقيقات القضية، أن المتهمين قاموا بهتك عرض المجني عليها "ف.أ" بالقوة بأن أمسكوا بها عنوة وقاموا بشل حركتها وحسر ملابسها عنها حال حملهم أسلحة بيضاء ليتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من بلوغ مقاصدهم على النحو المبين المبين بالتحقيقات.

 

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بولاق الدكرور محكمة جنوب الجيزة جنوب الجيزة

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