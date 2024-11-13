بعد بلع لسانه، رئيس مركز "القزازين" يكشف تطورات الحالة الصحية للاعب محمد شوقى

كشف على القزاز رئيس مجلس إدارة مركز شباب القزازين، تفاصيل الأزمة الصحية لـ محمد شوقي لاعب كفر الشيخ، خلال مباراة الفريقين بدوري القسم الثاني، والتي أقيمت على ملعب الزرقا بدمياط.

وأكد القزاز في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن محمد شوقي لاعب فريق كفر الشيخ سقط في إحدى الكرات المشتركة وبلع لسانه ليقوم الحكم على الفور بإلغاء المباراة، واستدعاء سيارة الإسعاف ليتم نقله إلى مستشفى الزرقا بسبب حالته الحرجة.

وأضاف القزاز أن جميع لاعبي ومسئولي الناديين هرعوا خلف اللاعب للمستشفى، حيث يرقد اللاعب الآن في غرفة العناية المركزة، مؤكدا أن الأطباء أبلغوا الجميع بأن اللاعب حالته حرجة، إلا أنه ما زال حيا وأن كل ما يتردد بشأن وفاته غير صحيح.

وكانت أنباء ترددت عن وفاة محمد شوقي لاعب فريق كفر الشيخ، إثر توقف عضلة القلب، حيث تعرض للإصابة عقب سقوطه في إحدى الكرات المشتركة والتي بلع لسانه على إثرها ليقوم الحكم بإلغاء المباراة، ليتوجه بعدها اللاعب مباشرة إلى مستشفى الزرقا بسبب حالته الحرجة.

نتائج مباريات الجولة الأولى لمجموعتي بحري بدوري القسم الثاني ب

المجموعة الخامسة

كفر الشيخ ضد ميجا سبورت 1-0

دكرنس ضد مالية كفر الزيات 1-1

دمياط ضد مركز شباب القزازين 0-0

نبروه ضد مركز شباب تلا 0-0

صيد المحلة ضد بني عبيد 2-0

بايونيرز ضد بيلا 1-0

المجموعة السادسة

الحمام ضد الهلال بالضبعة 2-2

الأوليمبي ضد أصحاب الجياد 5-1

دلفي ضد مركز شباب كوم حمادة 0-0

الجزيرة بمطروح ضد طلائع الأسطول 1-2

المجد السكندري ضد الزهور بمطروح 1-0

ألعاب دمنهور (باي)

نتائج مباريات الجولة الثانية لمجموعتي بحري بدوري القسم الثاني ب

المجموعة الخامسة

كفر الشيخ ضد مالية كفر الزيات 0-1

دكرنس ضد دمياط 1-1

بيلا ضد مركز شباب القزازين 2-1

ميجا سبورت ضد مركز شباب تلا 0-0

نبروه ضد بني عبيد 1-3

بايونيرز ضد صيد المحلة 0-2

المجموعة السادسة

الجزيرة ضد أصحاب الجياد 2-2

الزهور ضد ألعاب دمنهور 1-0

المجد السكندري ضد مركز شباب كوم حمادة 2-2

دلفي ضد الهلال بالضبعة 2-2

الحمام ضد طلائع الأسطول 1-1

الأولمبي ( باي )

نتائج مباريات الجولة الثالثة لمجموعتي بحري بدوري القسم الثاني ب

المجموعة الخامسة

مالية كفر الزيات ضد مركز شبابا تلا 0-0

كفر الشيخ ضد دمياط 2-0

بيلا ضد دكرنس 1-0

بايونيرز ضد بني عبيد 0-0

صيد المحلة ضد القزازين 0-2

ميجا سبورت ضد نبروه 1-1

المجموعة السادسة

أصحاب الجياد ضد طلائع الأسطول 0-3

الأولمبي ضد الزهور 5-0

ألعاب دمنهور ضد مركز شباب كوم حمادة 1-1

الجزيرة بمطروح ( باي )

دلفي ضد الحمام 0-0

المجد السكندري ضد الهلال بالضبعة 0-0

نتائج مباريات الجولة الرابعة لدوري القسم الثاني "ب"

المجموعة الخامسة

مالية كفر الزيات ضد نبروه 2-2

كفر الشيخ ضد بيلا 2-1

صيد المحلة ضد دكرنس 2-1

ميجا سبورت ضد بني عبيد 1-0

بايونيرز ضد القزازين 0-0

مركز شباب تلا ضد دمياط 1-1

المجموعة السادسة

طلائع الأسطول ضد دلفي 0-2

الأولمبي ضد مركز شباب كوم حماده 2-1

الهلال ضد ألعاب دمنهور 0-0

المجد السكندري ضد الحمام 1-3

الجزيرة ضد الزهور 2-1

أصحاب الجياد ( باي )

نتائج مباريات الجولة الخامسة لمجموعتي بحري بدوري القسم الثاني ب

المجموعة الخامسة

مالية كفر الزيات ميجا سبورت 2-1

دمياط ضد نبروه 0-1

صيد المحلة ضد كفر الشيخ 2-1

بايونيرز ضد دكرنس 0-1

بني عبيد ضد القزازين 1-3

مركز شباب تلا ضد بيلا 1-1

المجموعة السادسة

الأولمبي ضد الهلال ( تم احتساب فوز الهلال 2-0 )

دمنهور ضد الحمام 2-0

أصحاب الجياد ضد الزهور 5-3

الجزيرة ضد كوم حمادة 1-2

المجد ضد دلفي 0-1

طلائع الأسطول ( باي )

نتائج مباريات الجولة السادسة لمجموعتي بحري بدوري القسم الثاني ب

المجموعة الخامسة

بني عبيد ضد مالية كفر الزيات 0-3

ميجا سبورت ضد دمياط 1-0

اتحاد نبروه ضد بيلا 1-0

تلا ضد صيد المحلة 0-0

كفر الشيخ ضد بايونيرز 3-1

دكرنس ضد مركز شباب القزازين 1-1

المجموعة السادسة

طلائع الأسطول ضد المجد السكندري 0-1

دلفي ضد ألعاب دمنهور 0-0

الحمام ضد الأولمبي 0-4

الهلال بالضبعة ضد الجزيرة بمطروح 1-0

مركز شباب كوم حمادة ضد اصحاب الجياد 0-1

الزهور بمطروح ( باي )