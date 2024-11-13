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أخبار مصر

وزير التموين: تعزيز التعاون مع الأحزاب السياسية لتحسين جودة الخدمات التموينية للمواطن

الدكتور شريف فاروق
الدكتور شريف فاروق وزير التموين

عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، لبحث سبل التعاون المشترك والاستماع إلى المقترحات المقدمة من الحزب لتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير آليات العمل بالوزارة.

حضر الاجتماع  النائب محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام للحزب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس النواب وأعضاء الحزب، وأعضاء الأمانات المركزية كما حضر من جانب وزارة التموين اللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين، وأحمد عصام، معاون الوزير لشؤون المجالس النيابية،  أحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة.

 

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور شريف فاروق على حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع مختلف الأحزاب السياسية، في إطار توجيهات القيادة السياسية لفتح قنوات الحوار والتنسيق مع الجهات المختلفة، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات التموينية وتلبية احتياجات المواطنين.

 كما أشار إلى أن الوزارة تعمل باستمرار على تطوير منظومة التموين وتحديثها باستخدام التكنولوجيا الحديثة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه بصورة أكثر فعالية.

من جانبه، أشاد  النائب محمد صلاح أبو هميلة بجهود وزارة التموين ودور الوزير في تطوير منظومة التموين وتحسين جودة الخدمات، مؤكدًا أن هذا اللقاء يعكس حرص الوزارة على التعاون والتنسيق مع الجهات النيابية بما يصب في مصلحة المواطن المصري. 

وأضاف أن الهيئة البرلمانية ستظل داعمةً لكافة المبادرات التي تهدف إلى الارتقاء بقطاع التموين وتقديم أفضل الخدمات للمجتمع.

 

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