رئيس الأعلى للإعلام ينعي وفاة شقيقة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر
ينعي الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بخالص الحزن والأسى وفاة المغفور لها بإذن الله شقيقة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.
ويتقدم رئيس الأعلى للإعلام، بخالص العزاء إلي الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، داعيا الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم أهلها الصبر والسلوان.
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