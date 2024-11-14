قرارات النيابة في دهس عامل أسفل سيارة خرسانة أثناء عمله بمول شهير بأكتوبر

باشرت نيابة الجيزة التحقيق في مصرع عامل أسفل سيارة خرسانة أثناء عمله بمول شهير في منطقة أكتوبر.

وأصدرت النيابة عدة قرارات، بالتحفظ على السيارة وقائدها، وكلفت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.



تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد فيه بوجود متوفى داخل مول شهير بأكتوبر.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتبين مصرع “محمود.ح”، (16 عامًا)، عامل داخل مول أثناء عمله في ممارسة البناء، وأثناء عودة سيارة الخرسانة إلى الخلف دهسته ما تسبب في وفاته في الحال.